Gadi Eisenkot, el exgeneral que desafía a Netanyahu en las elecciones israelíes

Buenos Aires, 26 octubre (NA) — Gadi Eisenkot, destacado general retirado y político israelí, se posiciona como un candidato clave para superar al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en las elecciones legislativas programadas para este martes, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eisenkot nació el 19 de mayo de 1960 en Tiberíades y creció en Eilat, en el seno de una familia trabajadora de origen judío-marroquí.

Es licenciado en Historia por la Universidad de Tel Aviv y posee un posgrado en Ciencias Políticas por la Universidad de Haifa, además de haber estudiado en la Escuela Superior de Guerra del Ejército de los Estados Unidos.

Los analistas lo caracterizan como un líder de perfil pragmático, secular y con un discurso sobrio, que se enfoca más en la gestión y los programas que en el aspecto retórico, según diversos medios internacionales.

Con más de cuatro décadas de servicio en las FDI, Eisenkot inició su carrera en 1978 en la reconocida Brigada Golani, donde llegó a ser comandante en 1997. También se desempeñó como secretario militar del entonces primer ministro Ehud Barak entre 1999 y 2001.

Alcanzó la máxima autoridad militar en Israel, implementando estrategias de disuasión activa, pero evitando escaladas bélicas totales. Se opuso a conflictos a gran escala en Gaza en 2018 y lideró operaciones contra los túneles de Hezbolá.

Tras su retiro, Eisenkot ingresó a la política, primero como parte de la alianza Unidad Nacional junto a Benny Gantz y luego liderando el Partido Yashar.

A raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás, se unió como observador al gabinete de emergencia nacional, pero renunció en junio de 2024 por desacuerdos con Netanyahu, criticando la falta de una estrategia clara y priorizando el rescate de rehenes sobre una "victoria absoluta".

La pérdida de su hijo menor, Gal Eisenkot, y de su sobrino en el conflicto de Gaza marcó profundamente su vida personal y profesional. Aunque es conocido como un "centrista", defiende una postura firme en materia de seguridad nacional y se opone a la creación de un Estado palestino.

Se ha comprometido a establecer una comisión estatal para investigar las fallas gubernamentales y militares que rodearon los ataques del 7 de octubre, al mismo tiempo que aboga por la igualdad legal y se opone a las exenciones del servicio militar para la comunidad ultraortodoxa.