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Nominados al Balón de Oro 2026: Messi y Martínez representan a Argentina en la ceremonia

El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes en Londres. Lionel Messi y Lautaro Martínez son los únicos argentinos en la lista de 30 nominados.

26/10/2026 | 10:01Redacción Cadena 3

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Lionel Messi y Lautaro Martínez, los únicos argentinos nominados.

FOTO: Lionel Messi y Lautaro Martínez, los únicos argentinos nominados.

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Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Palladium Theatre de Londres, y contará con dos argentinos entre los 30 nominados.

Se trata de Lionel Messi, quien tuvo una inolvidable actuación en el Mundial 2026, y de Lautaro Martínez, que brilló en el Inter de Milán y que también se lució en el torneo de selecciones más importante.

Además de Messi, los grandes candidatos a quedarse con el galardón son los españoles Lamine Yamal y Rodrigo Hernández, además del francés Kylian Mbappé y el inglés Harry Kane.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra?
La entrega del Balón de Oro 2026.

¿Quiénes son los argentinos nominados?
Los nominados son Lionel Messi y Lautaro Martínez.

¿Cuándo se realizará la ceremonia?
La ceremonia tendrá lugar el lunes 26 de octubre de 2026.

¿Dónde se llevará a cabo?
En el Palladium Theatre de Londres.

¿Quiénes son los principales competidores?
Los candidatos incluyen a Lamine Yamal, Rodrigo Hernández, Kylian Mbappé y Harry Kane.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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