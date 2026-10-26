Nominados al Balón de Oro 2026: Messi y Martínez representan a Argentina en la ceremonia
El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes en Londres. Lionel Messi y Lautaro Martínez son los únicos argentinos en la lista de 30 nominados.
FOTO: Lionel Messi y Lautaro Martínez, los únicos argentinos nominados.
Buenos Aires, 26 octubre (NA) -- El Balón de Oro 2026 se entregará este lunes, en una ceremonia que se llevará a cabo en el Palladium Theatre de Londres, y contará con dos argentinos entre los 30 nominados.
Se trata de Lionel Messi, quien tuvo una inolvidable actuación en el Mundial 2026, y de Lautaro Martínez, que brilló en el Inter de Milán y que también se lució en el torneo de selecciones más importante.
Además de Messi, los grandes candidatos a quedarse con el galardón son los españoles Lamine Yamal y Rodrigo Hernández, además del francés Kylian Mbappé y el inglés Harry Kane.
Lectura rápida
¿Qué evento se celebra?
La entrega del Balón de Oro 2026.
¿Quiénes son los argentinos nominados?
Los nominados son Lionel Messi y Lautaro Martínez.
¿Cuándo se realizará la ceremonia?
La ceremonia tendrá lugar el lunes 26 de octubre de 2026.
¿Dónde se llevará a cabo?
En el Palladium Theatre de Londres.
¿Quiénes son los principales competidores?
Los candidatos incluyen a Lamine Yamal, Rodrigo Hernández, Kylian Mbappé y Harry Kane.
[Fuente: Noticias Argentinas]