Flat Track Argentina 2026: un debut Mundial que quedará en la memoria de todos

La actividad de la primera edición del Flat Track Argentina cerró con una jornada espectacular, a pleno sol y con una final atrapante que se definió en las últimas vueltas. Los golpes de escena mantuvieron a la multitud expectante hasta la bajada de la bandera a cuadros.

Las Series Clasificatorias habían dejado a Gerónimo Castelli como el mejor del día tras tres victorias y un segundo puesto en los 4 “heats”, pero a la hora de la Final, quien picó en punta fue el ganador del sábado, Matías Lorenzato. El piloto de Mina Clavero logró una buena ventaja en la primera mitad de la carrera definitoria y se encaminaba a lograr su segunda victoria en el fin de semana, pero sufrió una caída que lo dejó sin chances de cerrar una doble fecha perfecta.

El incidente de Lorenzato le dejó la puerta del triunfo abierta a Juan José Coduri, quien desde el segundo puesto aprovechó para trepar al primer lugar y recibir el banderazo a cuadros delante de todo el pelotón. El podio fue completado por los argentinos Maximiliano Varas y Juan Martín Viganoni.

“Estoy muy feliz. Es un sueño cumplido poder ganar una carrera del Mundial, en mi país, con todo el público y mi familia. No puedo pedirle más nada a la vida. Solamente que me dejen seguir soñando. Totoras me gusta mucho. Estoy feliz de poder ganar acá”, contó Coduri en el podio de celebración.

Era un día de definición en el Campeonato Mundial FIM de Flat Track. Tim Neave había llegado a esta última fecha en Totoras como el líder de la clasificación general y tras el Heat 9 (Serie) pudo coronar su festejo que implicó no solo su primer título mundial, sino que también significó la primera corona de Ducati como Fabricante.

“Pensé que iba a pasar después de la Final pero pude celebrar antes. Ha sido un gran proyecto para Ducati, fue todo impresionante, El equipo me ha dado todo lo que necesito y más. Así que agradezco a todos los involucrados”, cerró el británico emocionado tras su gran coronación.

Matías Frey se quedó con el Campeonato Latinoamericano

El piloto argentino Matías Frey se quedó con el Campeonato Latinoamericano tras un desempeño sólido en ambas fechas mundialistas. “Fue muy lindo, fui de menos a más en todos los heats. Hicimos buenas carreras. Ojalá que esto sea el comienzo de muchos años más y que vuelva el Mundial a competir en Argentina que tenemos un gran potencial”, contó el oriundo de Santa Fe.

Totoras, el comienzo de una historia mundialista

Por primera vez en 16 años, el Campeonato Mundial de Flat Track salió de Europa. Argentina y la ciudad de Totoras recibieron la doble fecha mundialista.

La llegada del Mundial a Totoras marcó el inicio de una nueva etapa para el Flat Track en el país, con el potencial de consolidarse en el calendario internacional y proyectar a la ciudad como una sede de referencia para la disciplina. La experiencia de esta primera edición abre nuevas perspectivas de crecimiento y difusión internacional para la provincia de Santa Fe, a partir del trabajo conjunto entre los distintos sectores público y privado como pilares para dar continuidad a este camino.