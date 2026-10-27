FOTO: VNA activa plan de contingencia ante el aumento del río Paraná por El Niño

Buenos Aires, 27 octubre (NA) – Vía Navegable Argentina ha comenzado un plan de contingencia para mejorar su capacidad operativa frente al incremento de niveles y caudales del río Paraná, en el marco del fenómeno climático El Niño.

La compañía informó que esta iniciativa busca adelantarse a posibles alteraciones en las condiciones de navegación de la Vía Navegable Troncal, dado el contexto hidrológico excepcional que afecta la cuenca del Paraná desde mediados de octubre.

Según VNA, las crecidas pueden generar un aumento en las corrientes y el arrastre de vegetación, lo que afectaría los sistemas de señalización. Además, el posterior descenso de las aguas podría causar acumulación de sedimentos en sectores clave como el Canal Emilio Mitre.

"Estamos frente a un desafío que excede los escenarios originalmente contemplados en la concesión. Nuestra experiencia y capacidad operativa nos permitieron actuar con rapidez, activar un plan de contingencia y poner en marcha, en muy poco tiempo, la movilización de equipos desde distintos puntos del mundo", expresó Tom Van Slambrouck, gerente general de VNA.

Actualmente, la empresa tiene desplegadas cinco dragas en la vía navegable: cuatro de succión por arrastre —Pinta, Nina, Taccola y De Bougainville— y una de inyección de agua, Giovanni Venturi.

Como parte del operativo, VNA ha comenzado a movilizar nuevas unidades desde diversas partes del mundo: la draga de succión por arrastre Francisco di Giorgio navega desde Singapur, con llegada prevista para finales de noviembre, mientras que la draga de corte Ibn Battuta se está preparando en Croacia para sumarse a mediados de diciembre.

Además, para principios de enero de 2027 se contempla la incorporación de la draga de succión por arrastre Alvar Nuñez Cabeça de Vaca y/o Diogo Cão, dependiendo de las necesidades operativas y la evolución de las condiciones hidrológicas.

VNA destacó que estos equipos ampliarán las tareas de mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, atendiendo las necesidades de dragado y preparando cuencas de sedimentación en el área del Canal Emilio Mitre, con el fin de preservar las profundidades necesarias para la navegación.