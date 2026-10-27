Deportivo Riestra enfrenta un desafío tras la renuncia de su DT Guillermo Duró

Buenos Aires, 27 octubre (NA) – El director técnico de Deportivo Riestra, Guillermo Duró, decidió renunciar a su puesto a tan solo dos fechas del cierre de la temporada 2026, en un momento crítico para el club, que aún tiene posibilidades de descender.

La renuncia se produjo tras la derrota por 1-0 frente a Instituto, que tuvo lugar la noche del lunes. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este resultado desencadenó la decisión del entrenador.

Ahora, Deportivo Riestra se encuentra ante la urgencia de nombrar un nuevo entrenador para los últimos partidos de la temporada o, alternativamente, optar por un DT interino. Actualmente, el equipo está cuatro puntos por encima de Aldosivi, que se encuentra en la zona de descenso, con seis puntos aún en juego.

Guillermo Duró había comenzado su tercer ciclo como técnico de Deportivo Riestra hace cinco meses, pero los malos resultados que han mantenido al club en la lucha por la permanencia llevaron a su renuncia. Aunque su inicio fue prometedor, con una victoria ante Independiente en su tercer partido, los resultados posteriores fueron decepcionantes.

Durante su gestión, Duró logró una única victoria en la primera participación de la institución en la Copa Sudamericana, donde el equipo fue eliminado en la fase de grupos. En el Torneo Clausura, su equipo solo acumuló nueve puntos en 14 partidos, mientras que su mejor desempeño se dio en la Copa Argentina, donde avanzó a 16avos de final y logró superar a San Lorenzo y Gimnasia en penales, pero fue eliminado por Banfield en cuartos.

Al final de su ciclo, Duró dejó un balance de cuatro triunfos, 13 empates y 11 derrotas en 28 encuentros, logrando solo el 29,7% de los puntos. Con esta situación, el club continúa luchando por evitar el descenso.

Con un tercer entrenador en la temporada, el "Malevo" necesita ganar al menos uno de los dos partidos restantes, contra Talleres e Independiente, para asegurar su permanencia. Si no logran sumar al menos tres puntos, Aldosivi podría alcanzarlos y generar una final por la permanencia, o incluso condenar al equipo del Bajo Flores al descenso directo.