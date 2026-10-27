Flávio Bolsonaro dejó Brasil y viaja a Estados Unidos: Trump podría darle refugio político

El senador brasileño Flávio Bolsonaro habría abandonado Brasil con destino a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas, luego de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La salida se habría concretado pese a una orden del Supremo Tribunal Federal (STF) que le prohibía viajar al exterior y en medio de una investigación judicial que derivó en la cancelación de sus pasaportes.

La información fue difundida este martes por el portal brasileño Metrópoles, que citó a personas cercanas a la familia Bolsonaro. En paralelo, un aliado del senador confirmó a la agencia Reuters que el excandidato presidencial viajaba hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la columna del periodista Igor Gadelha, publicada por Metrópoles, Bolsonaro prevé solicitar asilo político al gobierno de Donald Trump una vez que llegue a territorio estadounidense. Se trata de una presentación futura y no de un pedido que ya haya sido formalizado ni de una protección migratoria concedida.

Según las fuentes citadas por el medio brasileño, el viaje se organizó a último momento con la colaboración de un grupo reducido de aliados tanto en Brasil como en Estados Unidos. El destino sería Florida y la administración de Trump ya habría sido informada de los planes.

La salida de Brasil y la orden judicial

La noticia se conoció después de que Flávio Bolsonaro incumpliera el plazo de 24 horas que la Justicia le había otorgado para entregar sus pasaportes. Dos fuentes de la Policía Federal brasileña confirmaron a Reuters que los documentos fueron cancelados.

La medida había sido dispuesta por el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal, el domingo 25 de octubre, pocas horas después de la derrota electoral del senador. La resolución ordenaba cancelar los pasaportes emitidos a su nombre, incluido el diplomático, y exigía la entrega de cualquier otro documento de viaje que pudiera poseer.

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Además, el magistrado había prohibido al legislador abandonar Brasil y ordenado activar una alerta migratoria para controlar sus desplazamientos internacionales.

La situación generó incertidumbre sobre cómo habría conseguido salir del país. Según la Policía Federal, no existía un registro formal que confirmara su salida del territorio brasileño, aunque las versiones periodísticas y el testimonio de un aliado apuntaban a que se encontraba en vuelo hacia Estados Unidos.

Las versiones sobre un posible paso por Argentina

Entre las hipótesis difundidas sobre el recorrido del senador surgió la posibilidad de que hubiera utilizado Argentina como punto de tránsito antes de continuar hacia Estados Unidos.

Informaciones periodísticas mencionaron un vuelo privado vinculado con Puerto Iguazú, en la zona de la Triple Frontera. Sin embargo, las circunstancias del supuesto traslado no estaban completamente esclarecidas y no había confirmación oficial de que Bolsonaro hubiera ingresado a territorio argentino.

La falta de precisiones sobre la ruta y el momento de la salida alimentó las especulaciones sobre un posible incumplimiento de la orden judicial brasileña. Las autoridades deberán determinar si el senador efectivamente abandonó el país y de qué manera lo habría hecho.

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El eventual pedido de asilo al gobierno de Trump

La posibilidad de que Flávio Bolsonaro solicite asilo político en Estados Unidos se convirtió en uno de los aspectos centrales del caso. Según la información publicada por Metrópoles, el senador buscaría acogerse a ese mecanismo ante la administración republicana.

Un diputado del Partido Liberal, Mauricio Marcon, también afirmó en un video difundido en sus redes sociales que Bolsonaro se dirigía a Estados Unidos para exiliarse. El legislador sostuvo que su aliado buscaría denunciar lo que considera una persecución política por parte del Gobierno brasileño y de sectores del Poder Judicial.

No obstante, hasta el momento no se había confirmado oficialmente que el senador hubiera presentado una solicitud de asilo ni que el gobierno estadounidense estuviera dispuesto a concedérselo.

El asilo político es un mecanismo de protección sujeto a requisitos legales. En Estados Unidos, quien lo solicita debe demostrar que sufrió persecución o que tiene un temor fundado de sufrirla por alguno de los motivos contemplados en la legislación.

Los vínculos de la familia Bolsonaro con Estados Unidos

Un eventual traslado de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos se sumaría a los antecedentes de su familia en ese país. Su hermano Eduardo Bolsonaro reside en Texas desde principios de 2025 y mantiene vínculos con referentes del Partido Republicano y del movimiento MAGA, que respalda a Donald Trump.

El propio Flávio había viajado a Estados Unidos en mayo de 2026, durante su campaña presidencial, cuando mantuvo un encuentro con Trump en la Casa Blanca.

Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, también viajó a Florida el 30 de diciembre de 2022, dos días antes de la asunción de Lula da Silva, tras perder las elecciones presidenciales de ese año. Posteriormente regresó a Brasil y fue condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado. Actualmente cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en Brasilia.

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