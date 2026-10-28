Habrá minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Scaloni

El fútbol argentino se vistió de luto y se unió en un abrazo simbólico hacia el director técnico de la Selección Argentina. Tras confirmarse el sensible fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió una resolución oficial para rendirle tributo en cada rincón del país donde se dispute un partido durante el próximo fin de semana.

A través del Boletín N° 6966 expedido por la Mesa Directiva, la entidad conducida por Claudio Tapia confirmó una serie de medidas de alcance nacional para manifestar el pesar de la comunidad deportiva. La AFA dispuso de manera protocolar la realización de un minuto de silencio antes del inicio de todos los encuentros correspondientes a la próxima fecha de las distintas divisiones (Liga Profesional, Primera Nacional, B Metropolitana, Primera C, Torneo Promocional y certámenes femeninos). A su vez, se ordenó que las banderas izadas en los predios, sedes sociales y estadios permanezcan a media asta durante las jornadas de competencia.

El comunicado oficial de la AFA por la muerte de la madre de Lionel Scaloni

El pronunciamiento de la casa matriz de la calle Viamonte dejó ver el impacto de la noticia en la estructura de la Selección: "La Asociación del Fútbol Argentino expresa su profundo pesar por el fallecimiento de la señora Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, Director Técnico de la Selección Nacional".

"En su memoria y como muestra de respeto, la AFA ha dispuesto la realización de un minuto de silencio en todos los encuentros correspondientes a la próxima fecha de las principales categorías de los torneos organizados por esta institución, así como también el izamiento de las banderas a media asta. En este momento de profundo dolor, acompañamos a Lionel Scaloni, a sus familiares y seres queridos, haciéndoles llegar sus más sinceras condolencias y elevando una oración por su eterno descanso", concluyó el escrito.

Eulalia, una figura central y reservada en la vida del DT santafesino que siempre se mantuvo cerca del entorno familiar en Pujato, venía atravesando distintos problemas de salud en los últimos años, un tema al que el propio Scaloni había hecho referencia con suma emoción en momentos bisagra de su ciclo al frente de la Albiceleste, como en la obtención de la Copa América 2021 y la posterior consagración en el Mundial de Qatar 2022.

A medida que la resolución se hizo pública, los clubes de Primera División, las instituciones del Ascenso y las principales figuras del plantel de la Selección Argentina comenzaron a replicar mensajes de apoyo e hileras de condolencias a través de las redes sociales para acompañar al entrenador y a su hermano Mauro en este difícil trance personal.