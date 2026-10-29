Arteba cumple 35 años: abre la mayor feria de arte contemporáneo con más de 400 artistas

La feria de arte contemporáneo más importante de Argentina y la más antigua de Latinoamérica abre las puertas de su edición número 35 este fin de semana en La Rural. Con más de 11.000 metros cuadrados de exhibición, el evento reúne a 69 galerías y a más de 400 artistas nacionales e internacionales, reafirmando la misión con la que nació en 1991: impulsar el mercado local para que los creadores puedan vivir de su trabajo.

La presidenta de la Fundación Arteba, Larisa Andreani, destacó el crecimiento y la evolución de la escena artística a lo largo de estas tres décadas y media, resaltando la diversidad de las galerías participantes y la propuesta del espacio.

"Primero es una fiesta y una gran oportunidad. No solo para venir a comprar obra de arte, sino para conocer a artistas contemporáneos vivos y a maestros de nuestra historia. Además, mantenemos la sección Utopía, donde se presentan los proyectos más novedosos e independientes", señaló Andreani.

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Inserción internacional y proyección en museos del mundo

Por su parte, la directora ejecutiva de la fundación, la cordobesa Lucrecia Palacios, hizo hincapié en la profesionalización del sector y el impacto que ha logrado la feria al tender puentes con instituciones globales a través de su programa de adquisiciones.

"En estos años, más de 12 museos internacionales han comprado más de 450 obras. Hoy hay piezas de artistas argentinos en colecciones de la Tate de Londres, el Reina Sofía de Madrid o el Guggenheim de Nueva York. arteba se ha preocupado por generar estos vínculos que incrementan la visibilidad y amplían el mercado", explicó Palacios.

La apuesta por la federalización y la invitación al público

Respecto al desarrollo de la escena fuera de Buenos Aires, Palacios remarcó el surgimiento de ferias regionales y destacó la iniciativa Conexión arteba, que busca desconcentrar los debates y llevar dinámicas de intercambio a provincias como San Juan y Mendoza.

De cara al fin de semana, la directora ejecutiva invitó al público general a perder el miedo y acercarse por primera vez a la feria: "Que vengan con curiosidad, que hablen con los galeristas y los artistas, y que aprovechen las visitas guiadas gratuitas. Lo importante es que lo disfruten".

El evento —que incluye homenajes a maestros como Julio Le Parc, Berni y Spilimbergo— se desarrolla de viernes a domingo, de 14 a 21 (domingo hasta las 20), con entradas generales a partir de los 28.000 pesos y recorridos guiados sin costo.