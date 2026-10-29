Córdoba celebra el "Mes del Diego" con arte, música y actividades para toda la familia
Será este viernes 30 de octubre en Pulqui, desde las 18:30, con entrada libre y gratuita.
29/10/2026 | 18:28Redacción Cadena 3
FOTO: Diego Armando Maradona
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Este viernes 30 de octubre, Córdoba celebra la 14.ª edición del Mes del Diego, un evento que homenajea a Diego Armando Maradona con una jornada llena de arte, cultura y actividades para todas las edades. El encuentro se llevará a cabo en Pulqui, ubicado en Rodríguez Peña 455, con entrada libre y gratuita.
Desde 2013, cada octubre, la ciudad se une para recordar al ídolo argentino, creando un espacio donde distintas generaciones se reunieron en torno a su figura. Esta vez, el evento se desarrollará desde las 18:30.
Gregorio Tatian, uno de los organizadores, detalló a Cadena 3 lo que los asistentes pueden esperar: "Va a haber un documental sonoro para cerrar los ojos y abrir el resto de los sentidos y repasar la historia de Diego Armando Maradona".
Además, habrá artistas pintando en vivo, músicos, y un espacio para infancias con juegos para que los más pequeños también disfruten. Tatian agregó: "El Mes del Diego es un evento para toda la familia".
Entre las actividades destacadas se incluye la astrología y tarot maradoniano, así como un altar donde los asistentes pueden dejar mensajes para Maradona. También se presentará una técnica de rotoscopía, donde los participantes podrán dibujar y colaborar en una animación del famoso gol de Maradona a Inglaterra en 1986.
"Va a haber tatuajes, feria con productos increíbles, creaciones maradonianas que no vas a encontrar en otro lado", aseguró Tatian, invitando a todos a no perderse este homenaje especial. La entrada es libre y gratuita, y las actividades se extenderán hasta la madrugada con fiesta.
Informe de Francisco Vidal.
Lectura rápida
¿Qué se celebra en Córdoba el 30 de octubre? Se celebra la 14.ª edición del Mes del Diego, un evento en homenaje a Diego Armando Maradona.
¿Quién es uno de los organizadores del evento? Gregorio Tatian es uno de los organizadores que detalla las actividades del evento.
¿Dónde se llevará a cabo el evento? El evento se realizará en Pulqui, ubicado en Rodríguez Peña 455.
¿Qué tipo de actividades habrá en el evento? Habrá documentales, arte en vivo, música, tarot maradoniano, y un espacio para infancias, entre otras actividades.
¿Es gratuita la entrada al evento? Sí, la entrada es libre y gratuita, y las actividades se extenderán hasta la madrugada.