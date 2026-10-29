Córdoba celebra el "Mes del Diego" con arte, música y actividades para toda la familia

Este viernes 30 de octubre, Córdoba celebra la 14.ª edición del Mes del Diego, un evento que homenajea a Diego Armando Maradona con una jornada llena de arte, cultura y actividades para todas las edades. El encuentro se llevará a cabo en Pulqui, ubicado en Rodríguez Peña 455, con entrada libre y gratuita.

Desde 2013, cada octubre, la ciudad se une para recordar al ídolo argentino, creando un espacio donde distintas generaciones se reunieron en torno a su figura. Esta vez, el evento se desarrollará desde las 18:30.

Gregorio Tatian, uno de los organizadores, detalló a Cadena 3 lo que los asistentes pueden esperar: "Va a haber un documental sonoro para cerrar los ojos y abrir el resto de los sentidos y repasar la historia de Diego Armando Maradona".

Además, habrá artistas pintando en vivo, músicos, y un espacio para infancias con juegos para que los más pequeños también disfruten. Tatian agregó: "El Mes del Diego es un evento para toda la familia".

Entre las actividades destacadas se incluye la astrología y tarot maradoniano, así como un altar donde los asistentes pueden dejar mensajes para Maradona. También se presentará una técnica de rotoscopía, donde los participantes podrán dibujar y colaborar en una animación del famoso gol de Maradona a Inglaterra en 1986.

"Va a haber tatuajes, feria con productos increíbles, creaciones maradonianas que no vas a encontrar en otro lado", aseguró Tatian, invitando a todos a no perderse este homenaje especial. La entrada es libre y gratuita, y las actividades se extenderán hasta la madrugada con fiesta.

Informe de Francisco Vidal.