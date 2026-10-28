La Fed define la tasa de interés: qué espera el mercado y cómo puede afectar a la Argentina

FOTO: Cómo puede impactar a la Argentina un aumento de la tasa de interés de la FED.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) definirá este miércoles el rumbo de su política monetaria, en una decisión seguida con atención por los mercados internacionales y con posibles consecuencias para la economía argentina.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) difundirá el anuncio a las 15 de la Argentina. Media hora después, el presidente de la entidad, Kevin Warsh, brindará una conferencia de prensa en la que podría ofrecer señales sobre los próximos pasos.

El escenario más probable es que la Fed mantenga la tasa de referencia en el rango de 3,75% a 4%. En una encuesta de Reuters, 94 de los 100 economistas consultados anticiparon que no habrá modificaciones, en línea con las expectativas de los mercados.

La reunión será la cuarta desde que Warsh asumió la conducción de la Reserva Federal, en mayo pasado. En septiembre, el organismo aumentó la tasa en 0,25 puntos porcentuales por decisión unánime. Fue el primer incremento en más de tres años y puso fin a un período de nueve meses sin cambios.

Aunque se espera una pausa, el mercado buscará indicios sobre la reunión de diciembre. Los economistas relevados por Reuters prevén que la Fed retomará entonces las subas, ante una inflación que continúa por encima de la meta del 2%.

La decisión se conocerá en un contexto de aceleración de los precios. La inflación estadounidense alcanzó el 3,7% interanual en septiembre, frente al 3,4% registrado en agosto. La medición núcleo, que excluye alimentos y energía, se ubicó en el 2,6%.

El aumento del precio de la gasolina y otros productos energéticos explicó una parte importante del avance. El petróleo WTI se mantiene cerca de los 100 dólares por barril, en medio de la incertidumbre provocada por el conflicto en Medio Oriente.

Al mismo tiempo, el mercado laboral muestra señales de moderación. Estados Unidos creó 29.000 empleos en septiembre y la tasa de desocupación se mantuvo en el 4,2%. La Fed debe equilibrar así sus dos objetivos: contener la inflación sin generar un enfriamiento excesivo de la actividad y el empleo.

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Las últimas proyecciones del organismo estimaron un crecimiento de la economía estadounidense del 2,3% para 2026 y del 2,4% para 2027. También ubicaron la inflación en el 3,7% para este año y en el 2,3% para el próximo.

Las decisiones de la Reserva Federal tienen alcance global porque modifican el rendimiento de los activos estadounidenses y el costo del financiamiento internacional.

Cuando la Fed sube las tasas o anticipa que las mantendrá elevadas durante más tiempo, los bonos del Tesoro se vuelven más atractivos. Esto puede provocar una salida de capitales desde los mercados emergentes hacia activos considerados más seguros.

Para la Argentina, ese escenario implica mayores dificultades para conseguir financiamiento externo, menor demanda por bonos soberanos y un obstáculo adicional para la reducción del riesgo país. También puede fortalecer al dólar en el mundo y aumentar la volatilidad cambiaria.

Una política monetaria más restrictiva también suele presionar sobre los precios de las materias primas, aunque actualmente el petróleo está condicionado principalmente por el conflicto en Medio Oriente y los riesgos para el abastecimiento.

En cambio, una pausa prolongada o un mensaje menos duro de Warsh podría mejorar el apetito por los activos emergentes, aliviar el costo del crédito internacional y ofrecer un contexto más favorable para los títulos argentinos.

Por eso, el foco no estará únicamente en la decisión de este miércoles. La conferencia de Warsh será determinante para saber si la Fed se prepara para volver a subir la tasa en diciembre o si extenderá la pausa ante la desaceleración del empleo.

Si el organismo confirma que serán necesarios nuevos aumentos para contener la inflación, la presión financiera sobre los países emergentes podría intensificarse. Un mensaje más cauteloso, en cambio, les daría algo de aire y previsibilidad a los mercados.

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