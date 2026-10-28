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Piden interpelar al canciller Pablo Quirno por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina

Los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón impulsaron el reclamo en Diputados. En diálogo con Cadena 3, Juliano cuestionó el papel del Gobierno en el viaje del brasileño. Unión por la Patria podría sumarse a la iniciativa.

28/10/2026 | 13:31Redacción Cadena 3

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Pablo Quirno, canciller argentino.

FOTO: Pablo Quirno, canciller argentino.

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    Audio. Piden interpelar al canciller Pablo Quirno por el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina

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Los diputados nacionales Pablo Juliano y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, presentaron un pedido de interpelación al canciller Pablo Quirno por la controversia en torno al paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina antes de viajar a Estados Unidos. La iniciativa busca que el Gobierno brinde explicaciones sobre el episodio.

"Tengo entendido que hay otros diputados que están presentando lo mismo", dijo Juliano a Cadena 3. El legislador cuestionó la actuación del Ejecutivo y sostuvo que lo ocurrido colocó al país en una "posición bochornosa".

El reclamo surgió a raíz de la salida de Bolsonaro de Brasil y su ingreso a la Argentina, desde donde habría viajado primero a Guayaquil, Ecuador, y luego a Estados Unidos.

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Juliano acusó al Gobierno de convertir al país en "el aeropuerto y en el teatro de operaciones" para que el dirigente brasileño pudiera "evadir la ley y la justicia de su propio país". También reprochó al presidente argentino que no hubiera saludado al mandatario elegido democráticamente en Brasil.

En paralelo, el bloque de Unión por la Patria tenía previsto reunirse a las 13 para definir su posición frente al caso y podría impulsar un pedido propio de interpelación o acompañar la iniciativa de Juliano y Paulón.

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Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Quiénes presentaron el pedido de interpelación? Los diputados nacionales Pablo Juliano y Esteban Paulón.

¿A quién está dirigido el pedido de interpelación? Al canciller Pablo Quirno.

¿Por qué se presenta el pedido? Por la controversia en torno al paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina.

¿Qué acusaciones hizo Juliano al Gobierno? Que convirtió al país en "el aeropuerto y en el teatro de operaciones" para que Bolsonaro evadiera la ley de Brasil.

¿Qué decidirá el bloque de Unión por la Patria? Definir su posición frente al caso y podría impulsar un pedido propio de interpelación.

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