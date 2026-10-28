Boca y River se preparan para un nuevo Superclásico decisivo en la Liga

Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- Boca y River se enfrentarán este domingo en una nueva edición del Superclásico, un partido que resulta fundamental para ambos equipos en esta etapa decisiva del campeonato.

Boca ocupa el primer lugar en la tabla anual junto con Argentinos Juniors y aspira a lograr un nuevo triunfo que lo acerque al título de Campeón de Liga.

El "Xeneize" también busca mantener su impulso anímico tras haber conseguido su clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana, tras eliminar hace poco más de una semana al Vasco da Gama de Brasil en el icónico Estadio de Maracaná.

Por su parte, River ha encontrado cierta estabilidad en sus resultados desde la salida de Eduardo Coudet y la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino.

El "Millonario" se ha acomodado en puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura y aún mantiene una remota posibilidad de luchar por el título de Campeón de Liga, aunque esto depende de una serie de resultados favorables.

En los últimos 10 Superclásicos, Boca ha tenido una ligera ventaja, ganando en cinco ocasiones, mientras que River se impuso en cuatro, con un empate en el partido restante.