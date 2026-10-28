Boca y River se preparan para un nuevo Superclásico decisivo en la Liga
El "Xeneize" busca un nuevo triunfo ante su eterno rival, que lo acerque aún más al título de Campeón de Liga en un encuentro crucial.
FOTO: El último Superclásico terminó en triunfo para Boca.
Buenos Aires, 28 de octubre (NA) -- Boca y River se enfrentarán este domingo en una nueva edición del Superclásico, un partido que resulta fundamental para ambos equipos en esta etapa decisiva del campeonato.
Boca ocupa el primer lugar en la tabla anual junto con Argentinos Juniors y aspira a lograr un nuevo triunfo que lo acerque al título de Campeón de Liga.
El "Xeneize" también busca mantener su impulso anímico tras haber conseguido su clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana, tras eliminar hace poco más de una semana al Vasco da Gama de Brasil en el icónico Estadio de Maracaná.
Por su parte, River ha encontrado cierta estabilidad en sus resultados desde la salida de Eduardo Coudet y la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino.
El "Millonario" se ha acomodado en puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura y aún mantiene una remota posibilidad de luchar por el título de Campeón de Liga, aunque esto depende de una serie de resultados favorables.
En los últimos 10 Superclásicos, Boca ha tenido una ligera ventaja, ganando en cinco ocasiones, mientras que River se impuso en cuatro, con un empate en el partido restante.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan?
Boca y River se enfrentarán en un nuevo Superclásico.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se llevará a cabo este domingo.
¿Qué importancia tiene el encuentro?
Es clave para la lucha por el título de Campeón de Liga.
¿Cómo llegan los equipos?
Boca lidera la tabla y River busca estabilidad con su nuevo técnico.
¿Cuál es el historial reciente entre ambos?
Boca ganó cinco de los últimos diez Superclásicos.
[Fuente: Noticias Argentinas]