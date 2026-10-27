República del Congo enfrenta un alarmante brote de ébola con más de 10.000 casos confirmados

Buenos Aires, 27 octubre (Xinhua/NA) -- La República Democrática del Congo (RDC) ha reportado más de 10.000 casos confirmados de ébola desde que se inició el brote en mayo, según los datos más recientes proporcionados por las autoridades sanitarias del país africano.

El último informe indicó que el total de casos confirmados asciende a 10.060, con 4.887 muertes registradas hasta el 25 de octubre, lo que resulta en una tasa de mortalidad del 48,6%. Este brote ha impactado a 66 zonas sanitarias en ocho de las 26 provincias de la RDC.

La provincia de Ituri, ubicada en la región oriental del país, continúa siendo el epicentro del brote, concentrando el 71,7% de todos los casos confirmados, según la misma fuente citada por Xinhua en un informe accesible a la Agencia Noticias Argentinas.

El brote actual, provocado por el virus de ébola Bundibugyo, fue declarado el 15 de mayo en la RDC y se ha extendido a cinco países, incluyendo Uganda, Kenia y Nigeria, además de la RDC. Francia también ha reportado un caso importado.

A diferencia de la cepa Zaire, que es la más común y tiene vacunas aprobadas, el virus Bundibugyo carece de un tratamiento específico o vacuna disponible.

Este brote se ha convertido en el más grande y mortal registrado en la RDC, así como el segundo más extenso a nivel mundial, solo superado por la epidemia en África Occidental entre 2014 y 2016.

Agencia NA