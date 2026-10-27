La Policía de Brasil investiga si Flávio Bolsonaro huyó a la Argentina para viajar a Estados Unidos

La Policía Federal de Brasil investiga si el senador Flávio Bolsonaro, derrotado por Lula da Silva en el balotaje del domingo, cruzó hacia la Argentina con la intención de viajar a Estados Unidos, pese a tener prohibido abandonar su país. Hasta el momento, su salida de Brasil y su eventual ingreso a territorio argentino no fueron confirmados.

La investigación comenzó después de que Infobae publicara que el excandidato presidencial del Partido Liberal habría atravesado la frontera por tierra para abordar un vuelo privado desde Puerto Iguazú, Misiones. Según O Globo, la fuerza brasileña verificó que no había pasado por los controles migratorios oficiales.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Alejandra Monteoliva, indicaron a La Nación que no existen registros de un ingreso de Bolsonaro a la Argentina.

Uno de los movimientos bajo análisis es el de un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, de la empresa Baires Fly. La aeronave aterrizó el lunes a las 23.45 en Puerto Iguazú, procedente del Aeroparque porteño.

Según fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria citadas por La Nación, tenía prevista su partida para las 2 del martes con cuatro pasajeros y un destino todavía no precisado. Sin embargo, el vuelo no se concretó porque faltaba uno de los viajeros. La Policía de Misiones informó que el avión permanecía en el aeropuerto y que sus pilotos eran argentinos. No se confirmó que Bolsonaro estuviera entre los pasajeros previstos.

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La versión sobre la presunta salida fue rechazada por su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, y por el abogado Fabio Wajngarten, aliado de la familia, según publicó UOL. El medio brasileño también informó que la Policía Federal revisaba los pasos fronterizos para determinar si el senador había abandonado Brasil.

El lunes, horas después de su derrota electoral, Bolsonaro fue notificado de una orden del juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que le impide salir del país y le exige entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas. La notificación se produjo en Brasilia, cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.

En un video difundido en sus redes sociales, el senador negó que tuviera previsto marcharse. "Nunca pensé en salir del país", afirmó. También aseguró que entregaría los documentos y cuestionaría judicialmente la medida, que calificó como un intento de intimidación.

Bolsonaro sostuvo que la decisión estaba relacionada con declaraciones de Eduardo, radicado en Estados Unidos, quien había planteado que su hermano debía abandonar Brasil si perdía las elecciones. Esa explicación corresponde a la versión del propio senador.

La restricción se inscribe, según CNN Brasil, en una investigación a cargo de Moraes por presunto lavado de dinero y evasión de divisas, vinculada con plataformas de apuestas y pagos relacionadas con el abogado Willer Tomaz.

El senador enfrenta además otra causa en el STF, a cargo del juez André Mendonça, que examina el financiamiento de Dark Horse, una película sobre la trayectoria política de su padre. En ese expediente, la Policía Federal analiza su participación en la obtención de fondos del exbanquero Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master. Bolsonaro niega irregularidades.

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