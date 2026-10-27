FOTO: La intimidad del Cosquín Rock llega al cine con un documental sobre La Casita del Blues.

La Casita del Blues, uno de los espacios del Cosquín Rock, tendrá su llegada a la pantalla grande con "En la Casita del Blues, el corazón negro del Cosquín Rock". El documental se estrenará este jueves a las 20 en el Cine Arte Córdoba y propone un recorrido por las actuaciones y los encuentros que se generan detrás del escenario.

La película marca el debut como director de largometraje de Matías Salemme, productor y coordinador de ese espacio desde hace diez años. Su vínculo con la Casita y su experiencia en producción audiovisual fueron el punto de partida del proyecto.

"Nace por mi vínculo tan estrecho con la Casita, un escenario del que formo parte desde sus inicios, y te diría que desde antes también", explicó Salemme. Según relató, al decidir realizar su primera película eligió retratar un lugar que forma parte de su vida.

El documental permite acceder a los camarines y al patio de artistas, donde se producen conversaciones, visitas y cruces musicales que habitualmente quedan fuera de la mirada del público. "Van a ver cosas del backstage, escenas espectaculares y momentos mágicos que surgieron espontáneamente", anticipó.

Entre esas situaciones, el director destacó un encuentro entre Piti Fernández y Sheryl Youngblood, además de las visitas de Rocambole y Tete, bajista de La Renga, quienes pasaron por el patio y dejaron sus mensajes.

La espontaneidad de esos episodios exigió que el equipo estuviera preparado para registrar lo que ocurría. Salemme señaló que varios de los momentos incluidos en la película no estaban previstos y pudieron captarse porque las cámaras permanecían listas para filmar.

El rodaje se desarrolló durante cuatro días de 2025 y no incluyó material de archivo. Con una duración de una hora, la producción busca reflejar la identidad que el escenario construyó a lo largo de una década.

El volumen de imágenes registradas dio lugar, incluso, a una broma de José Palazzo dentro del documental: "Con este material tenés para hacer una película de once horas". Su testimonio en primera persona funciona como hilo conductor del relato.

Según Salemme, las entrevistas con los músicos reforzaron una idea que tenía desde el inicio: la Casita conserva parte del espíritu de las primeras ediciones del Cosquín Rock. La cercanía con el público, las zapadas y los encuentros entre artistas aparecen como rasgos centrales de esa experiencia.

"Es el lugar donde los músicos vuelven a sentir algo de la intimidad, de esa adrenalina de primeros shows muy cerca del público, pero en un megafestival", describió. En ese marco, contó que Palazzo define al espacio como "un bastión de resistencia".

El director espera que la película despierte el interés de quienes todavía no conocen ese escenario y renueve las ganas de regresar entre quienes ya lo visitaron. Según relató, algunas personas que vieron el documental expresaron su deseo de vivir la experiencia después de la proyección.

Tras el estreno, las próximas funciones y la plataforma en la que estará disponible se anunciarán en redes sociales.

Salemme agradeció el acompañamiento de Uriel Novillo, Marcos Sanzano, Juliana Crocco, Melina Storani y Sebastián Miranda, así como la participación de los artistas, el equipo de la Casita, la producción del Cosquín Rock, IDO Contenidos y José Palazzo.

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