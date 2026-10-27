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Impostores de la ciencia: el lado oscuro de la investigación científica

La obra de Lluís Montoliu revela cómo la ambición puede socavar la integridad científica y sus consecuencias.

27/10/2026 | 09:00Redacción Cadena 3

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Impostores de la ciencia: el lado oscuro de la investigación científica

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La ciencia, a menudo vista como un bastión de la verdad y el rigor, no está exenta de sombras. En su libro "Impostores de la ciencia", Lluís Montoliu nos invita a reflexionar sobre la realidad de la investigación científica, donde la ambición puede llevar a algunos a manipular datos y falsificar resultados. Este texto se convierte en un análisis profundo sobre cómo la búsqueda de reconocimiento y prestigio puede desvirtuar la esencia misma de la ciencia.

Montoliu, con su experiencia en comités de ética e integridad científica, aborda las vulneraciones a la integridad que ocurren en el ámbito de la investigación. A través de casos reales, que van desde fraudes históricos hasta escándalos recientes, el autor revela cómo operan las "fábricas de artículos" y por qué algunos investigadores logran eludir la detección durante años. Este enfoque no solo ilumina el problema, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre las consecuencias de tales fraudes: desde la pérdida de recursos hasta la erosión de la confianza pública en la ciencia.

La obra no se limita a exponer los problemas; también ofrece una mirada a los mecanismos existentes para detectar estas prácticas fraudulentas. Montoliu destaca la importancia de la formación en ética, un aspecto que sigue siendo una asignatura pendiente en muchas instituciones. Reconocer el problema no implica desacreditar la ciencia, sino más bien proteger su fundamento: la honestidad intelectual y la confianza colectiva en el conocimiento.

En un momento en que la ciencia enfrenta desafíos de credibilidad, "Impostores de la ciencia" se presenta como una lectura esencial. Nos recuerda que la integridad en la investigación no es solo un ideal, sino una necesidad imperante para el avance del conocimiento y el bienestar social.

Ficha del libro:

GéneroNo Ficción
EditorialPINOLIA
Año de edición2026
ISBN9791388075131
ISBN digital9791388075292
IdiomaEspañol

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