La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.

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El sorteo número 41393 del juego La Previa se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6281, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Flores).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6281

2° 4462

3° 4075

4° 3547

5° 1609

6° 5719

7° 3836

8° 5370

9° 3945

10° 9313

11° 2373

12° 2965

13° 2473

14° 5991

15° 2489

16° 2196

17° 7514

18° 1672

19° 2001

20° 1305