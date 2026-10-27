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La previa: conocé los números ganadores de hoy martes 27 de octubre.

El sorteo número 41393 de La Previa se realizó el martes 27 de octubre a las 10:15, con el número a la cabeza 6281, que representa a A primera (Las Flores). Aquí están los resultados completos.

27/10/2026 | 10:25Redacción Cadena 3

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El sorteo número 41393 del juego La Previa se llevó a cabo el martes 27 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 6281, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Las Flores).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6281
2° 4462
3° 4075
4° 3547
5° 1609
6° 5719
7° 3836
8° 5370
9° 3945
10° 9313
11° 2373
12° 2965
13° 2473
14° 5991
15° 2489
16° 2196
17° 7514
18° 1672
19° 2001
20° 1305

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41393 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 27 de octubre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 6281.

¿Qué representa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Las Flores).

¿Cuáles son los resultados de los números?
Se publicaron los resultados de 20 números en total.

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