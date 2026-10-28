Flávio Bolsonaro se proclamó "verdadero presidente electo" de Brasil y agradeció a Milei y Trump

El senador brasileño Flávio Bolsonaro se autoproclamó este miércoles “verdadero presidente electo de Brasil” y agradeció el respaldo de los mandatarios de Argentina, Javier Milei, y de Estados Unidos, Donald Trump. La declaración llegó después de que viajara a territorio estadounidense, tras la derrota electoral del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva, quien se impuso por más de 4,4 millones de votos.

En una carta difundida en sus redes sociales, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro reiteró sus acusaciones de fraude electoral, aunque no presentó pruebas que las respalden. Además, cuestionó al Supremo Tribunal Federal (STF) y responsabilizó al ministro Cristiano Zanin por la diferencia de votos que favoreció a Lula.

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CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA ???? 28.10.26 https://t.co/TkWzSVjbp0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

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El agradecimiento a Milei y Trump

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil”, escribió Flávio Bolsonaro al comienzo del documento.

En el texto, el senador agradeció a Javier Milei por su “coraje y sentido de la justicia y la legalidad”. También expresó su reconocimiento a Donald Trump por recibirlo en Estados Unidos.

Pese a reivindicar una victoria que contradice el resultado electoral, Bolsonaro sostuvo que pretende conducir la oposición brasileña desde el extranjero.

Su llegada a Estados Unidos se produjo luego de que saliera de Brasil por la frontera con Argentina. Según la información publicada, abordó un avión privado que realizó una escala en Ecuador antes de aterrizar en Miami este miércoles.

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El viaje se concretó en medio de una investigación por sospechas de lavado de dinero, en cuyo marco el ministro Alexandre de Moraes, del STF, había ordenado la entrega de sus pasaportes. Flávio Bolsonaro niega haber cometido irregularidades en esa causa.

Las acusaciones contra el juez Cristiano Zanin

En su carta, el senador volvió a cuestionar el desarrollo de las elecciones presidenciales del domingo y denunció supuestas irregularidades vinculadas con la extensión del horario de votación.

Bolsonaro responsabilizó al ministro Cristiano Zanin por los “más de 10 millones de votos” que, según afirmó, Lula habría obtenido entre la primera y la segunda vuelta.

El dirigente argumentó que una decisión del STF extendió el horario de votación y sostuvo que la medida habría llegado después de la hora legal de cierre de las urnas. En ese sentido, afirmó que los electores quedaron sujetos a reglas diferentes y cuestionó las explicaciones del Tribunal Superior Electoral (TSE).

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Sin embargo, los datos oficiales citados en la información contradicen su planteo: el TSE registró apenas 34.000 votos después de las 17, hora prevista para el cierre, según el reporte. Lula se impuso finalmente por más de cuatro millones de votos.

Las acusaciones de Bolsonaro no estuvieron acompañadas por pruebas que permitan sostener la existencia de fraude.

Un cambio de postura tras la derrota electoral

La declaración representa un giro respecto de lo que Flávio Bolsonaro había manifestado el martes. Entonces, había afirmado que desistiría de intentar anular las elecciones y que no abandonaría Brasil.

La nueva postura también contrasta con las declaraciones que realizó el domingo, cuando sostuvo que no aceptaría la derrota en las urnas. Según la información publicada, integrantes de la cúpula de su campaña habían intentado convencerlo de que se retractara de aquellas afirmaciones.

Ahora, desde Estados Unidos, el senador volvió a desconocer el resultado electoral y anunció que buscará encabezar la oposición brasileña desde el exterior.

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Su proclamación como “verdadero presidente electo” no modifica el resultado de los comicios, en los que Lula obtuvo una ventaja superior a los 4,4 millones de votos.

La carta completa

Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el verdadero presidente electo de Brasil.

Ante todo, quiero agradecer al presidente Milei por su valentía, su sentido de la justicia y su respeto por la legalidad; también al presidente Trump y al maravilloso pueblo estadounidense por acogerme. Esta es una tierra de libertades y de hermanos que comparten los mismos valores que la gente buena de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión.

La noche del domingo, vi con estupor cómo se consumaba un fraude electoral ante mis propios ojos. La actuación ilegítima e ilegal del exabogado de Lula permitió que se materializara una imposibilidad matemática, logrando que Lula sumara más de 10 millones de votos adicionales entre la primera y la segunda vuelta. Una decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), adoptada por encima de las competencias del Tribunal Superior Electoral (TSE), extendió el horario de votación a última hora; la orden llegó incluso después de concluido el horario legal, cuando las urnas ya habían cerrado. Los electores quedaron sujetos a reglas distintas. Hasta ahora, el TSE se ha limitado a defender la prórroga del horario, sin ofrecer ni una sola respuesta creíble. Y las nulidades no son el único problema. A lo largo de toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico, así como el uso del aparato estatal en favor de la reelección. Son hechos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la candidatura de Lula y Alckmin.

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La respuesta del régimen a mis cuestionamientos fue inmediata. Como parte de un plan previamente orquestado, apenas siete minutos después de este repugnante fraude electoral, el juez —quien está implicado en un enorme escándalo de corrupción y fue mencionado directamente en la investigación utilizada para intentar confiscar mis pasaportes (y que, muy probablemente, estaría en prisión si no hubieran impedido mi toma de posesión)— puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen. Al estar inhabilitado desde el origen y ser totalmente parcial para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales pone de manifiesto la magnitud de la arbitrariedad y la ilegalidad que están teniendo lugar.

No era mi intención abandonar mi patria, pero sé exactamente a dónde conducirá esto. Es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de otros brasileños patriotas —ciudadanos comunes e incluso estadounidenses—, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que no esté de acuerdo con el régimen de excepción instaurado en Brasil, a través de una Corte Suprema instrumentalizada por la organización criminal petista.

Para que quede claro: no existe ninguna orden de detención en mi contra, porque no he cometido ningún delito. Lo que hay es una ‘caza de brujas’ motivada políticamente, cuyo fin era convertirme en rehén y objeto de chantaje para proteger de un proceso de destitución a los jueces corruptos de la Corte Suprema. Este es el guion de la persecución: incautación del pasaporte, uso de tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, un juicio farsa y, finalmente, una condena política.

No voy a someter a mi familia a esto, y mi país no merece pasar de nuevo por esta vergüenza internacional. Ante la instrumentalización política de la Justicia en Brasil, he traído a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo. Agradezco, una vez más, al presidente Trump y al gobierno estadounidense por acogernos y brindarnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil.

Quiero dejarlo claro: no he huido de Brasil; he salido por Brasil. He escapado de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece; pues, estando callado, encarcelado y censurado —como lo está mi padre—, no podría ejercer ese liderazgo. De lo contrario, quedaríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada, controlada por una Corte Suprema repleta de serviles al régimen. No soy el primero en tener que luchar por su propio país estando lejos de él. Rui Barbosa partió al exilio por enfrentarse a la arbitrariedad de Floriano Peixoto y, desde allí, siguió defendiendo la ley y la libertad. Charles de Gaulle lideró la Francia Libre desde Londres —condenado a muerte por el régimen de Vichy— y regresó para liberar a su país. José Martí organizó la lucha por la independencia de Cuba desde Nueva York. En Venezuela, Juan Guaidó y Edmundo González tuvieron que abandonar el país por enfrentarse a la dictadura chavista; por su parte, María Corina Machado, aun siendo perseguida, se negó a legitimar el fraude y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia democrática. Todos ellos fueron tratados como criminales por los regímenes a los que se enfrentaban. La historia los llamó de otra manera.

Este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil. Quiero decirles —no solo a mis 60 millones de electores, sino a todo el pueblo brasileño— que yo soy el presidente electo, y que los criminales que robaron la elección en Brasil forman parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía. A ustedes, que anhelaban un cambio: no los voy a abandonar; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación.

A las instituciones brasileñas les hago un llamamiento: esta locura debe terminar. Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y de persecución política, en la que la oposición tiene miedo de hablar y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado. Ninguna nación puede vivir en paz o prosperar así. Todavía hay tiempo para restablecer el equilibrio entre los Poderes y devolver a los brasileños la confianza que han perdido.

A la comunidad internacional, les pido: no normalicen lo que está ocurriendo en Brasil. Lo que sucede hoy en mi país no es normal y no puede ser tratado como algo normal.

A los senadores, diputados y gobernadores a quienes ayudé a ser elegidos, y en especial a mi candidato a la presidencia del Senado, Rogério Marinho: sé que hoy no tienen la libertad necesaria para el pleno ejercicio de la actividad política. Por eso, lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allí, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr.

Y a ti, que votaste por mí y sueñas con el cambio: no estamos derrotados y no estamos solos. Este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, por los derechos humanos y por la libertad en Brasil. En los próximos días, me dirigiré regularmente al pueblo brasileño y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y al inmenso apoyo popular con el que contamos —por todos los medios pacíficos y legítimos— para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil. Pido a cada uno que permanezca firme y que jamás se rinda.

Salí de Brasil, pero no he abandonado a los brasileños. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará.

Que Dios bendiga a Brasil.