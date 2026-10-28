Descubrí el truco de 5 segundos para mejorar la decoración de tu hogar

Al decorar un espacio, muchas veces se logra un ambiente cómodo con un sofá acogedor, mesas auxiliares, sillas y toques de verde. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, puede persistir una sensación de que algo no está del todo bien. Esta es una situación común en el diseño de interiores que puede generar frustración.

La diseñadora de interiores Lily Walters, fundadora de Elter Studios en Colorado, compartió en su cuenta de Instagram un truco que permite identificar rápidamente qué está fallando en la decoración de un ambiente. Su método ha sido bien recibido, generando una avalancha de comentarios de agradecimiento, y muchos usuarios afirmaron que aplican esta técnica en sus propias actividades creativas, como el arreglo de flores y la pintura.

El truco denominado "5-Second Squint" consiste en entrecerrar los ojos durante unos cinco segundos mientras se observa el espacio. Este simple gesto borra las formas y colores, permitiendo identificar las áreas que requieren atención. Según Walters, "si todo se convierte en un mismo bulto de color, es necesario añadir contraste". Además, si todos los elementos están a la misma altura, se debe buscar variación.

La diseñadora también aconseja prestar atención al recorrido visual de la mirada. Si el ojo se desplaza por la habitación "como una bola en una máquina de pinball", esto indica que hay demasiados elementos compitiendo por la atención. Por otro lado, si la mirada se queda atrapada en una zona específica, como un gran agujero negro o un punto brillante, es señal de que la atención está mal dirigida.

La idea central es crear un balance en el ambiente y asegurarse de que la vista se dirija hacia donde realmente debe ir. Esto implica incorporar tonos oscuros, como una madera profunda o un rojo intenso, y añadir objetos de diferentes alturas para generar contraste. También es recomendable seleccionar uno o dos elementos ancla, como una pintura o un mueble, y asegurarse de que la mirada se dirija hacia ellos primero.

En resumen, este truco de cinco segundos puede ayudar a identificar rápidamente las áreas problemáticas y proporcionar un esquema claro sobre cómo mejorar la decoración del hogar.