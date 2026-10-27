Venus Williams, la tenista que también brilla en el diseño de interiores

Venus Williams ha marcado un hito en el mundo del tenis, acumulando un impresionante total de 23 títulos de Grand Slam y cinco medallas olímpicas. Sin embargo, su talento no se limita a la cancha. Desde hace más de 20 años, la tenista lidera su propia firma de diseño en Florida del Sur, conocida como V Starr Interiors. Recientemente, lanzó una colección en colaboración con Crate & Barrel, que combina su creatividad en el diseño con su vida en el deporte.

La nueva colección de Venus incluye más de 75 piezas de muebles y decoración, que van desde lámparas de mesa con bases que imitan pelotas de tenis hasta asientos curvados inspirados en sus viajes a Milan. "Soy jugadora de tenis, y este deporte ha influido mucho en la moda y el estilo, pero nunca en el diseño de interiores", comentó Venus a Good Housekeeping sobre su colección. "Hicimos nuestro mejor esfuerzo para crear algo auténtico a todas esas historias".

Tras su colaboración con Crate & Barrel, Venus Williams compartió algunos consejos sobre cómo decorar una habitación como una profesional. Uno de sus primeros consejos fue no subestimar la escala y proporción. "Algunos de los errores más grandes que cometemos en el diseño son el tamaño y la proporción", afirmó. "Por ejemplo, puedes comprar una silla, pero no considerar la altura de los brazos y la ubicación de la mesa lateral. Esos pequeños detalles marcan una gran diferencia, así que presta atención a la altura del asiento y de la mesa de café".

Otro consejo de la tenista es adoptar un enfoque cohesivo. "A veces nos emocionamos tanto que vemos una pieza que nos encanta, la compramos y luego nuestras elecciones no están sincronizadas", explicó. "Incluso si no compras todas tus piezas de una vez, planifica tu habitación de una vez, para que sepas la dirección que estás tomando".

Por último, Venus animó a no tener miedo al color. "Aunque el beige es una gran base para empezar, no debería ser donde termina", dijo sobre este color neutro comúnmente utilizado. "Uno de mis colores favoritos en interiores es el negro. Es un color poderoso y no tan fácil de usar, pero cuando lo logras, proporciona una profundidad increíble a una habitación. No hay necesidad de tener miedo al color".