Al menos 64 muertos y decenas de heridos tras el choque de trenes de alta velocidad en España

Un grave accidente ferroviario se registró este miércoles por la mañana en la provincia de Toledo. Dos trenes de alta velocidad —un AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo— colisionaron a la altura de la estación de Urda, en el punto kilométrico 118 de la línea Madrid-Andalucía.

Según las primeras informaciones oficiales, el choque se produjo por alcance: el AVE habría embestido por detrás al convoy de Iryo. Como consecuencia del impacto, dos vagones del tren privado descarrilaron y cayeron por un terraplén.

Balance provisional de víctimas

Según las primeras informaciones, ya se habla de una cifra de al menos 64 muertos.

Las autoridades calificaron el accidente como “muy grave” y no descartaron que el número de víctimas pueda aumentar a medida que avancen las tareas de rescate.

En el lugar trabajan efectivos de Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y equipos sanitarios, incluidos helicópteros. Se reportaron también numerosos heridos, aunque las cifras definitivas aún no han sido precisadas.

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Interrupción del servicio

Adif y Renfe suspendieron de inmediato la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía “hasta nuevo aviso”. Ambos trenes cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.

Las autoridades activaron el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha y se habilitó un teléfono de atención a familiares de las víctimas.

La investigación para determinar las causas exactas del siniestro —que las primeras versiones apuntan a un posible error humano— se encuentra en sus etapas iniciales.

Informe de Adrián Cragnolini.