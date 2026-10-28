Flávio Bolsonaro llegó a Miami tras salir de Brasil y viajar en avión privado desde Iguazú

FOTO: Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos en un vuelo que salió de Argentina. (Captura CNN)

Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami en un avión privado que partió desde Puerto Iguazú, después de abandonar Brasil pese a una prohibición judicial de salida del país. El senador y excandidato presidencial brasileño viajó acompañado por su esposa y sus dos hijas.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que la familia ingresó a territorio argentino el martes a las 22.50, por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, en Misiones. Según el organismo, los cuatro presentaron documentación habilitada y no registraban impedimentos legales para entrar a la Argentina.

Cuarenta minutos después, a las 23.30, Bolsonaro y sus familiares abordaron un vuelo privado despachado por la empresa Baires Fly. El plan de vuelo consignaba como destino Guayaquil, Ecuador, donde la aeronave hizo una escala para cargar combustible antes de continuar hacia Estados Unidos.

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El traslado se realizó en un Gulfstream G400 con matrícula argentina LV-JQW, que había llegado al aeropuerto de Puerto Iguazú desde Buenos Aires el lunes por la noche. Durante el recorrido hacia Ecuador, el avión evitó atravesar el espacio aéreo brasileño.

La salida del dirigente se produjo en medio de investigaciones judiciales por presuntas maniobras de lavado de dinero y otras irregularidades financieras. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido abandonar Brasil. Tras vencer el plazo, las autoridades brasileñas cancelaron sus documentos de viaje ordinario y diplomático.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, cuestionó la partida de Bolsonaro, quien había perdido el balotaje del domingo. "Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa", expresó.

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