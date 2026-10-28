Aplicaciones de transporte en Rosario: debate dilatado con "concesiones" y "un límite"

El Concejo Municipal de Rosario busca avanzar con el proyecto para regular las aplicaciones de transporte de pasajeros, en medio de negociaciones entre el oficialismo y la oposición. Las principales diferencias pasan por la habilitación de Uber Moto, la exigencia de licencia profesional y las condiciones económicas que se aplicarán a plataformas como Uber y DiDi.

La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, confirmó en declaraciones a Cadena 3 Rosario que el interbloque de Unidos trabaja sobre las modificaciones propuestas para intentar llevar el proyecto al recinto. “Ahora nos vamos a reunir con el interbloque de Unidos para analizar punto por punto las modificaciones que nos han acercado”, explicó, y agregó que el objetivo es que la iniciativa pueda tratarse este jueves.

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Sin embargo, la concejala fue tajante respecto de los viajes en motocicleta. “Ellos habían insistido en el tema motos, nosotros planteamos que esto para nosotros es un límite, en eso no vamos a ceder”, afirmó. Y fundamentó la postura en la seguridad de los pasajeros: “No podíamos legalizar un servicio de un medio de transporte que no estuviera seguro”.

Schmuck aclaró que, más allá de ese punto, existe disposición para consensuar otros aspectos de la normativa. “En el resto de los temas no teníamos problema de acordar otras redacciones”, sostuvo. También señaló que mantuvieron reuniones con representantes de taxis y remises y con integrantes del peronismo, quienes acercaron propuestas para modificar el texto.

Otro de los requisitos que el oficialismo pretende sostener es la licencia profesional para los conductores. “Nosotros vamos a pedir licencia profesional, eso también es un limitante para nosotros”, remarcó Schmuck. En ese sentido, argumentó que la normativa nacional establece esa exigencia para quienes realizan transporte de personas, tanto en el ámbito público como en el privado.

Desde La Libertad Avanza, el concejal Juan Pedro Aleart aseguró que las negociaciones registraron avances a partir de los planteos de su bloque. “El oficialismo prácticamente dijo que teníamos razón en prácticamente todo lo que estábamos planteando”, afirmó al referirse a la reunión de la comisión conjunta, que quedó en cuarto intermedio mientras se trabaja en la redacción definitiva.

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Aleart sostuvo que el proyecto podría avanzar sin una tarifa mínima para los viajes, sin una tasa específica para las plataformas y sin que la actividad sea considerada un servicio público. “El intendente quería ponerle una tarifa mínima al servicio de las plataformas, quería cobrarle una tasa específica y eso no va a suceder”, aseguró. Y atribuyó esos cambios a la postura de su espacio: “Dio el brazo a torcer, producto también de nuestra postura firme”.

El edil también destacó que se incorporaría la condonación de multas para conductores que utilizaron aplicaciones de transporte. Según explicó, el planteo original contemplaba beneficiar a taxistas y remiseros, pero La Libertad Avanza reclamó que la medida alcanzara también a particulares. “Nosotros dijimos: está bien, pero el resto también”, señaló.

No obstante, Aleart reconoció que todavía resta resolver la redacción vinculada con la licencia profesional. “Nosotros insistimos en que tiene que ser sin licencia profesional”, afirmó, y agregó que continúan conversando con el oficialismo para intentar alcanzar una fórmula que contemple esa posición.

La discusión sobre Uber Moto es otro de los puntos en los que no hubo acuerdo. Mientras Schmuck ratificó que el oficialismo no aceptará habilitar esa modalidad, Aleart adelantó que su bloque presentará un proyecto específico para impulsarla. “Mañana mismo vamos a presentar un proyecto para pedir la habilitación, como sucede en San Miguel de Tucumán, en La Rioja y en Salta”, anunció.

El concejal advirtió que, aunque la modalidad no quede incluida en la regulación general, las motos podrían continuar circulando a través de las aplicaciones. “Lo peor que puede pasar es que quede en la clandestinidad”, sostuvo, al defender la necesidad de establecer un marco normativo para esa actividad.

Informe de Franco Giacometti.