El Gobierno descartó cortocircuitos con la Iglesia y afirmó que el Papa "no dará mensajes políticos"

FOTO: Pettovello, en su visita al Vaticano en junio de 2026.

A pocos días de concretarse la esperada llegada del papa León XIV al país —enmarcada entre el 8 y el 11 de noviembre—, el Gobierno nacional salió a calmar las aguas y negó rotundamente la existencia de tensiones con la cúpula eclesiástica.

En la antesala de un despliegue logístico e institucional sin precedentes, desde el Ejecutivo remarcaron que el viaje del Sumo Pontífice tendrá un fuerte sentido pastoral y descartaron que su estadía esté atravesada por lecturas partidarias.

Un llamado a evitar especulaciones

En medio de los preparativos finales y tras las reuniones mantenidas en el Palacio San Martín con la comitiva de avanzada del Vaticano, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hizo hincapié en la necesidad de preservar el espíritu espiritual de la visita.

La funcionaria advirtió públicamente y reclamó de forma directa que no se busquen hacer "interpretaciones direccionadas" sobre las homilías y mensajes que el Papa pronuncie durante sus actividades oficiales en territorio argentino. Desde el oficialismo buscan evitar que discursos de tinte social o económico sean instrumentalizados políticamente por la oposición o sectores críticos de la gestión.

El respaldo presidencial y la agenda de encuentros

Por su parte, el presidente Javier Milei celebró recientemente la inminente llegada del máximo representante de la Iglesia Católica y destacó la trascendencia del acontecimiento histórico para el país.

“Este acontecimiento servirá para reforzar nuestros compromisos con los valores judeocristianos, que constituyen los cimientos de Occidente y de los cuales emana nuestra grandeza como civilización”, señaló el mandatario al referirse a la visita papal, la primera desde el paso histórico de Juan Pablo II en 1987.

En paralelo, la Cancillería confirmó los detalles institucionales del recibimiento. El canciller Pablo Quirno ratificó que ya fueron formalmente invitados al encuentro central en el Palacio Libertad tanto la vicepresidenta Victoria Villarruel como los gobernadores de todas las provincias, en un intento por articular una recepción institucional amplia y transversal que descomprima los roces políticos internos.