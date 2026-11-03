El conflicto en Irán se intensifica el día de las elecciones en EE.UU.

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA-Xinhua) — El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán informó que sus sistemas de defensa antiaérea habían interceptado tres drones estadounidenses en el espacio aéreo del sur del país.

El CGRI identificó dos de los aparatos no tripulados como drones MQM-170 Outlaw que, según indicó, fueron interceptados sobre la isla de Qeshm. El tercero era un MQ-9 Reaper, derribado en aguas al este del estrecho de Ormuz.

Estados Unidos atacó el lunes esta estratégica isla iraní, situada en el estrecho de Ormuz, en el marco de "una serie de ataques limitados" que Washington llevó a cabo en secreto contra el país en las últimas semanas, mientras el presidente Donald Trump promocionaba la posibilidad de un acuerdo diplomático, informó el diario The Wall Street Journal, al citar a fuentes oficiales.

Por su parte, el canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, comentó que se intensificaron los esfuerzos diplomáticos mediados por Qatar y Pakistán, pero advirtió de que una mayor escalada militar de Estados Unidos recibirá una respuesta "mucho más amarga y severa".

Se informó de varias explosiones en la isla de Qeshm la madrugada de este martes, cuya naturaleza aún se desconoce, según la agencia de noticias Fars.

Trump habló de ataques a Irán casi en medio de las elecciones de mitad de mandato

Sin embargo, Trump había afirmado este lunes que "no tiene prisa" por decidir si reanuda las acciones militares contra Irán, informó el medio digital estadounidense Axios. "De una forma u otra, haremos algo, pero no hay prisa. Los hemos debilitado financieramente. No tienen dinero ni gasolina, y su población está cada vez más cansada de esta situación", declaró Trump en una entrevista telefónica concedida el lunes a Axios.

Las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos se consideran un punto de inflexión para Trump a la hora de decidir si lanza una campaña de bombardeos a gran escala contra Irán para intentar poner fin al conflicto, informó Axios. Añadió que el presidente parece estar siguiendo dos vías simultáneamente, permitiendo que continúen los esfuerzos diplomáticos mientras se prepara para reanudar las acciones militares si considera que un acuerdo está fuera de su alcance.

Posteriormente, Trump escribió en una publicación en su red social, Truth Social, que los precios del petróleo estaban "cayendo en picado, con un descenso de casi 10 dólares por barril". Y atribuyó el descenso a las expectativas del mercado de que no habrá una guerra con Irán. "Irán quiere un acuerdo lo antes posible. Podría ocurrir", añadió.

Según Axios, Trump está sopesando tres posibles líneas de actuación, cada una de ellas respaldada por un grupo diferente de asesores: alcanzar un acuerdo diplomático, reanudar las acciones militares o mantener la máxima presión económica sin llegar a un nuevo acuerdo ni reanudar las hostilidades. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, están instando a Trump a buscar un acuerdo diplomático, con el argumento de que la reanudación de las hostilidades no necesariamente mejoraría la situación.

La mayoría de los países del Golfo también favorecen este enfoque y transmitieron sus posturas a Trump, señaló la información, citando a fuentes que conocen el asunto. Por el contrario, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, están presionando para que se reanuden las operaciones militares. Ambos sostienen que no se puede confiar en que Irán alcance un acuerdo, y mucho menos que lo cumpla, y que Estados Unidos debería concluir la operación por la vía militar, según la información.

Mientras tanto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, y el secretario de Estado, Marco Rubio, están aconsejando a Trump que mantenga el actual statu quo de "ni guerra, ni acuerdo" y permita que continúe la campaña de presión económica, informó Axios.

El diario Wall Street Journal informó el lunes de que Trump se inclinaba por lanzar un ataque a gran escala contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato, que podría tener como objetivo infraestructuras e instalaciones nucleares iraníes, aunque todavía no había tomado una decisión definitiva. En una conversación telefónica mantenida el sábado con Netanyahu, Trump afirmó que quería dar más tiempo a los esfuerzos diplomáticos en curso para que tuvieran éxito, según indicaron al periódico personas familiarizadas con la conversación.

Netanyahu, sin embargo, presionó para que se llevaran a cabo ataques inmediatamente después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, mientras que el Ejército israelí ya había preparado planes de ataque y permanecía en estado de máxima alerta, según la información. Las autoridades iraníes advirtieron que cualquier nuevo ataque desencadenaría una respuesta sin restricciones. No obstante, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que Teherán seguía dispuesto a continuar las negociaciones, según la agencia oficial iraní de noticias IRNA.