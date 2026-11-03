Primera muerte por sarampión en Nueva York en 30 años conmueve a la comunidad

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — Un niño falleció en Nueva York tras contraer sarampión, marcando el primer deceso por esta enfermedad en 30 años, según informaron las autoridades locales y estatales, confirmando la noticia la Agencia Noticias Argentinas.

El menor murió en el condado de Lewis, ubicado en la parte norte del estado de Nueva York, según los reportes oficiales que fueron divulgados por el sitio dw. Este trágico suceso ha generado una gran preocupación en la comunidad y ha puesto de relieve la importancia de la vacunación.

"Me entristece saber que un niño del condado de Lewis ha muerto después de contraer el sarampión", expresó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, en un comunicado emitido tras el incidente.

En su declaración, la gobernadora reflexionó: "Como madre y abuela, no puedo imaginar lo que está pasando la familia".

Kathy Hochul, quien pertenece al partido demócrata, también pareció relacionar el fallecimiento con las políticas sanitarias implementadas durante el gobierno del republicano Donald Trump, afirmando que esto es "un devastador recordatorio de lo que está en juego cuando Washington erosiona deliberadamente décadas de progreso en la protección de los estadounidenses de enfermedades prevenibles".

Este trágico suceso ha puesto de relieve la necesidad urgente de reforzar las campañas de vacunación en el estado, en un contexto donde se han reportado casos de sarampión y otras enfermedades prevenibles.