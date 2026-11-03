Donald y Melania Trump votan anticipadamente en Florida en medio de las elecciones
El presidente de EE.UU. y la primera dama emitieron su voto el 24 de octubre en un centro de Palm Beach, cercano a su residencia de Mar-a-Lago.
FOTO: Donald y Melania Trump.
Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, junto a su esposa Melania Trump, realizó su voto anticipado el pasado 24 de octubre. Ambos se encuentran empadronados en el estado de Florida y decidieron ejercer su derecho al sufragio de manera adelantada en el condado de Palm Beach.
Los Trump acudieron a un centro de votación ubicado cerca de su residencia de Mar-a-Lago, según informaron fuentes oficiales. La votación anticipada se ha vuelto una opción popular en los Estados Unidos, permitiendo a los ciudadanos emitir su voto antes del día oficial de las elecciones.
En el contexto de las elecciones legislativas de mitad de mandato, el presidente ha estado monitoreando de cerca los resultados a través de reuniones privadas desde la Casa Blanca. La agencia Noticias Argentinas ha indicado que Trump se mantiene informado sobre el desarrollo de la contienda electoral, lo que es crucial en un año electoral tan significativo.
Por otra parte, en un hecho curioso, el papa León XIV, Robert Prevost, también ejerció su derecho al voto a distancia, participando de manera activa en el proceso electoral estadounidense.
Lectura rápida
¿Quién votó anticipadamente?
Donald Trump y Melania Trump emitieron su voto anticipado.
¿Cuándo realizaron su voto?
El voto fue emitido el 24 de octubre de 2026.
¿Dónde votaron?
En un centro de votación en Palm Beach, Florida.
¿Cuál es la importancia de su voto?
Se enmarca en las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.
¿Cómo se mantuvo informado Trump?
El presidente siguió el desarrollo de las elecciones desde la Casa Blanca.
[Fuente: Noticias Argentinas]