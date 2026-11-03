Europa enfrenta ola de amenazas a vuelos: cuatro aeronaves en alerta por seguridad

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — Dos vuelos a Varsovia desde Londres y Copenhague, uno de Manchester a Murcia y otro de Israel que aterrizó en Sofía fueron amenazados en vuelo y se activaron dispositivos de seguridad en aeropuertos, según informaron este martes medios internacionales.

Uno de los dos vuelos que tenían como destino la capital de Polonia fue desviado a otro aeródromo de la ciudad, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata de un Boeing de la aerolínea LOT que partió este martes desde Londres, en el Reino Unido, con destino al aeropuerto Chopin de Varsovia.

Según indicó la gestora del aeropuerto Varsovia/Modlin en su página de Facebook, a las 09.54 hora local (8.54 GMT), "se anunció una alarma relacionada con una amenaza de bomba a bordo de un avión en el trayecto Londres Heathrow (LHR) a Warsaw Chopin (WAW)".

A las 10.01 hora local (09.51 GMT), el avión Boeing 737 MAX, con 181 personas a bordo, aterrizó en el aeropuerto de Warsaw/Modlin tras ser desviado a este aeródromo.

Después del aterrizaje, el avión fue dirigido a un lugar designado a la espera de más decisiones e instrucciones de los servicios relevantes, incluidos equipos de desactivación de explosivos.

Debido a la situación, el aeropuerto de Warsaw/Modlin tuvo que ser cerrado, pero los pasajeros pudieron iniciar el proceso de desembarque.

Otro avión con destino a Varsovia, en este caso de la aerolínea SAS y procedente de Copenhague, en Dinamarca, también fue amenazado este martes, aunque en este caso la aeronave aterrizó con normalidad en el aeropuerto de destino y los pasajeros pudieron desembarcar.

La portavoz de SAS, Alexandra Lindgren Kaoukij, confirmó a la agencia de noticias Ritzau que "se ha recibido una amenaza", sin mayores precisiones.

Según la herramienta de rastreo de vuelos Flightradar24, se trataba de un vuelo que aterrizó en el aeropuerto Chopin de Varsovia a las 09.28 horas (8.28 GMT), detalla el informe de DW.

Otro vuelo, de Ryanair en este caso, procedente de Mánchester, en el Reino Unido, con destino al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, en el sureste de España, recibió también este martes una amenaza de bomba a bordo que puso en alerta al aeropuerto murciano, donde se constituyó un comité de crisis.

Según informaron fuentes del Gobierno español, el avión aterrizó en el aeropuerto de Murcia a las 10.50 hora local (9.50 GMT) y, desde ese momento, comenzó un amplio dispositivo de seguridad compuesto por servicios de emergencia, agentes de la Policía Nacional y especialistas de los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos).

Los 114 pasajeros y los siete tripulantes desembarcaron y pasaron por los correspondientes controles de seguridad por parte de la Policía Nacional, indicaron las fuentes.

Uno de los cuatro vuelos amenazados no partió desde el Reino Unido

Además, un aparato procedente de Israel aterrizó este martes de emergencia en Sofía tras recibirse una amenaza de bomba enviada por correo electrónico, según informó el Gobierno búlgaro, que no precisó inicialmente ni el destino ni la aerolínea del vuelo afectado.

El aparato fue conducido a una zona de estacionamiento alejada de la terminal y de otras aeronaves para ser inspeccionado, señaló el secretario jefe del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, según informó la radio pública BNR.

Agencia NA