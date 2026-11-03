El Departamento de Justicia de EE. UU. supervisará elecciones en los 50 estados por primera vez

FOTO: El Departamento de Justicia supervisará las elecciones en los 50 estados de Estados Unidos.

Buenos Aires, 3 noviembre (NA) -- El Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó el martes que, por primera vez, enviará alrededor de 1.000 observadores y supervisores electorales a los 50 estados para las elecciones de medio término.

El propósito de estos observadores es verificar el cumplimiento de las leyes federales relacionadas con los derechos de voto, las cuales son de su competencia. Estas incluyen normativas que protegen el derecho al sufragio, tal como reportó la cadena CBS News y confirmó Noticias Argentinas.

Las leyes que se supervisarán son la Ley de Derechos Electorales, la Ley Nacional de Registro de Votantes, la Ley de Ayuda a Estados Unidos para Votar, la Ley de Voto Ausente para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero y las Leyes de Derechos Civiles.

En el comunicado emitido, Harmeet Dhillon, fiscal adjunta de la División de Derechos Civiles, expresó su orgullo por el despliegue del mayor operativo de vigilancia en la historia del Departamento de Justicia, buscando garantizar la transparencia en las elecciones de manera firme y no discriminatoria.