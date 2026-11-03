En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Argentina Posible Notas

De envasar sal a mano a exportar a Corea: la historia de Tresal, una empresa familiar

Fue fundada en Santa Fe en el 1969 por Juan Haidar. Tras la muerte de su fundador, sus hijos José y Marcelo continuaron el negocio y lo transformaron en una industria de alcance nacional.

03/11/2026 | 14:14Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Tresal, la sal argentina que se exporta a Asia.

FOTO: Tresal, la sal argentina que se exporta a Asia.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. De envasar sal a mano a exportar a Corea: la historia de Tresal, una empresa familiar

    La Argentina Posible

    Episodios

Tresal es una empresa familiar santafesina fundada en 1969 por Juan Haidar, quien tenía un almacén de ramos generales en Nelson y decidió comenzar a fraccionar sal en un pequeño local de Santa Fe. Con apenas un empleado y dos vasos medidores, envasaban manualmente unos 100 kilos de sal por hora.

Tras la muerte de su fundador, sus hijos José y Marcelo continuaron el negocio y lo transformaron en una industria de alcance nacional. En 1996 inauguraron una planta en Médanos, provincia de Buenos Aires, con una inversión cercana a los dos millones de dólares.

José Haidar, actual representante de la empresa, comentó en diálogo con Cadena 3: "Mi papá junto con unos hermanos empezaron el negocio; hoy estamos en la segunda generación".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Aidar recuerda cómo se envasaba sal manualmente: "Se fraccionaba a mano, con vasos medidores". A medida que la demanda creció, la empresa se trasladó a un predio más grande en Santa Fe, facilitando la automatización de procesos y la expansión del mercado.

Sobre la innovación, Aidar destaca la importancia de la calidad y la variedad en el packaging, y menciona que "la sal como que se ha puesto también un poco de moda en lo gourmet". Así, Tresal ha logrado ofrecer productos diversificados, de alta calidad y adaptados a diferentes mercados.

Posteriormente adquirieron Salina Las Barrancas, un yacimiento ubicado en Nicolás Levalle, para abastecerse de materia prima propia. En 2019, la compañía contaba con unos 100 empleados y elaboraba alrededor de 150 presentaciones diferentes. También logró exportar a Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur, donde comercializó saleros con etiquetas en coreano. Aidar asegura que "hoy tenemos sal valorada y desde hace muchos años exportamos". Sin embargo, resalta las dificultades que enfrentan debido a las condiciones del país.

"Las posibilidades son muchas, pero dependemos de un contexto adecuado". Expresar esperanza en las nuevas generaciones se refleja en sus palabras: "Creo que hay una Argentina posible porque es lo que esperamos".

Entrevista de La Argentina Posible.

Lectura rápida

1. ¿Qué es Tresal?

Tresal es una empresa familiar santafesina dedicada al fraccionamiento y envasado de sal, fundada en 1969.

2. ¿Quién fundó Tresal?

Juan Haidar fundó Tresal y fue sucedido por sus hijos José y Marcelo.

3. ¿Cuándo inauguraron la planta en Buenos Aires?

La planta en Médanos, provincia de Buenos Aires, fue inaugurada en 1996.

4. ¿A qué mercados exporta Tresal?

Tresal exporta a Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur.

5. ¿Qué desafíos enfrenta Tresal?

Tresal enfrenta dificultades debido a las condiciones del país, aunque mantiene una visión optimista sobre el futuro.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf