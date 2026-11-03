De envasar sal a mano a exportar a Corea: la historia de Tresal, una empresa familiar

Tresal es una empresa familiar santafesina fundada en 1969 por Juan Haidar, quien tenía un almacén de ramos generales en Nelson y decidió comenzar a fraccionar sal en un pequeño local de Santa Fe. Con apenas un empleado y dos vasos medidores, envasaban manualmente unos 100 kilos de sal por hora.

Tras la muerte de su fundador, sus hijos José y Marcelo continuaron el negocio y lo transformaron en una industria de alcance nacional. En 1996 inauguraron una planta en Médanos, provincia de Buenos Aires, con una inversión cercana a los dos millones de dólares.

José Haidar, actual representante de la empresa, comentó en diálogo con Cadena 3: "Mi papá junto con unos hermanos empezaron el negocio; hoy estamos en la segunda generación".

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Aidar recuerda cómo se envasaba sal manualmente: "Se fraccionaba a mano, con vasos medidores". A medida que la demanda creció, la empresa se trasladó a un predio más grande en Santa Fe, facilitando la automatización de procesos y la expansión del mercado.

Sobre la innovación, Aidar destaca la importancia de la calidad y la variedad en el packaging, y menciona que "la sal como que se ha puesto también un poco de moda en lo gourmet". Así, Tresal ha logrado ofrecer productos diversificados, de alta calidad y adaptados a diferentes mercados.

Posteriormente adquirieron Salina Las Barrancas, un yacimiento ubicado en Nicolás Levalle, para abastecerse de materia prima propia. En 2019, la compañía contaba con unos 100 empleados y elaboraba alrededor de 150 presentaciones diferentes. También logró exportar a Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos y Corea del Sur, donde comercializó saleros con etiquetas en coreano. Aidar asegura que "hoy tenemos sal valorada y desde hace muchos años exportamos". Sin embargo, resalta las dificultades que enfrentan debido a las condiciones del país.

"Las posibilidades son muchas, pero dependemos de un contexto adecuado". Expresar esperanza en las nuevas generaciones se refleja en sus palabras: "Creo que hay una Argentina posible porque es lo que esperamos".

Entrevista de La Argentina Posible.