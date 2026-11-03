Fundaron una empresa durante la pandemia y en 2025 facturó un millón de dólares

Tomás Marconi, Alejandro Bezdjian y Jesús De Gruttola son tres emprendedores argentinos que fundaron Xtract en 2020, durante la pandemia. Desarrollaron una plataforma que utiliza inteligencia artificial para automatizar el procesamiento de facturas y tareas contables de grandes empresas.

Comenzaron el proyecto sin inversión externa, mientras mantenían sus trabajos y dedicaban las noches y los fines de semana al emprendimiento. La primera versión del software fracasó, pero Bezdjian logró reconstruirla en menos de una semana.

Nicolás González, gerente comercial de la empresa, explicó en diálogo con Cadena 3 que la idea inicial surgió de Tomás y Jesús, quienes buscaban una solución para cualquier empresa en el mundo. “La idea sería automatizar el procesamiento de las facturas de compra”, indicó González.

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Xtract ayuda a las empresas a recibir, aprobar, contabilizar y pagar sus facturas, liberando tiempo valioso para el equipo contable. La herramienta utiliza inteligencia artificial desarrollada por ellos, logrando una asertividad superior al 98% en la extracción de datos de los documentos.

A pesar de las dificultades iniciales, el equipo perseveró y logró establecer relaciones comerciales con empresas multinacionales. “Al principio íbamos con un palo y una piedra y no teníamos más herramientas que eso”, recordó González.

Actualmente tienen más de 300 empresas clientes en 25 países y procesan cerca de un millón de facturas mensuales. Su tecnología se integra con más de 50 sistemas de gestión y, según sus fundadores, permite ahorrar entre 250 y 400 horas de trabajo administrativo por mes a cada cliente.

La compañía cuenta con 36 empleados y facturó un millón de dólares en 2025. Para 2026 proyectan ingresos por tres millones de dólares y aspiran a alcanzar los 7,5 millones en 2027. Ahora buscan captar 2,5 millones de dólares de inversión para acelerar su expansión internacional. “Comenzamos con cero inversión y siempre hemos dado ganancias desde el inicio”, resaltó.

Entrevista de La Argentina Posible.