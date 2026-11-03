Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 3 de noviembre.
Hoy, martes 3 de noviembre, se realizó el sorteo número 18932 de la quiniela matutina. El número a la cabeza fue 8894, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (Cementerio)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 18932 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 3 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 8894, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 8894
2° 2765
3° 7284
4° 7009
5° 9499
6° 5821
7° 6813
8° 9973
9° 1349
10° 0146
11° 2275
12° 5418
13° 9190
14° 2436
15° 2501
16° 4875
17° 8695
18° 1172
19° 3660
20° 1113
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 18932 de la quiniela matutina.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El martes 3 de noviembre a las 15:00.
¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue 8894.
¿Qué significa el número ganador?
Se interpreta como A primera (Cementerio).
¿Cuáles son los otros números?
Los números 2° a 20° son 2765, 7284, 7009, 9499, 5821, 6813, 9973, 1349, 0146, 2275, 5418, 9190, 2436, 2501, 4875, 8695, 1172, 3660, 1113.