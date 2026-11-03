Quiniela matutina: conocé los números ganadores de hoy martes 3 de noviembre.

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El sorteo número 18932 de la quiniela matutina se llevó a cabo el martes 3 de noviembre a las 15:00. El número a la cabeza fue 8894, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Cementerio).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 8894

2° 2765

3° 7284

4° 7009

5° 9499

6° 5821

7° 6813

8° 9973

9° 1349

10° 0146

11° 2275

12° 5418

13° 9190

14° 2436

15° 2501

16° 4875

17° 8695

18° 1172

19° 3660

20° 1113