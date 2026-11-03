Mosquera negó los cargos en el inicio del juicio: "Nunca en mi vida he cometido un delito"

Alfonso Mosquera negó las acusaciones en su contra y calificó de "falsa" la denuncia de su expareja, al hablar con la prensa este martes durante un cuarto intermedio del juicio que comenzó en la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba. El exministro de Seguridad provincial y exlegislador enfrenta cargos por nueve hechos de violencia de género.

"Nunca en mi vida he cometido un delito", sostuvo el exfuncionario, quien llega al debate en libertad. Ante las preguntas sobre las acusaciones, insistió: "Lo he hecho desde el primer día y lo mantendré hoy. Lo niego rotundamente".

Mosquera afirmó que su defensa buscará demostrar en el juicio que se trata de una denuncia falsa. Además, aseguró que, según su interpretación de las constancias del expediente, la mujer había negado haber sufrido un abuso de su parte. "En el expediente la señora dice que nunca sufre un abuso de parte mía", expresó. Esa afirmación corresponde a la versión del acusado, que deberá ser evaluada junto con las pruebas durante el debate.

Consultado sobre los motivos que, a su entender, habría tenido la denunciante, respondió en varias oportunidades: "Pregúntele a ella". También rechazó haberla amenazado de muerte.

Sobre cómo atraviesa el proceso, dijo sentirse “muy respaldado” por sus abogados, su esposa, sus hijos y sus amigos. "Quien nada debe, nada teme. Yo no le debo nada a nadie", agregó.

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La denunciante fue su pareja e integraba la Policía de Córdoba al momento de los hechos investigados. Su identidad se mantiene en reserva para evitar su revictimización. Según la acusación, los episodios habrían ocurrido entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, en distintos domicilios de la capital provincial.

El exministro está imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado, privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, hurto, amenazas y amenazas calificadas.

Durante la investigación, la mujer denunció violencia física, psicológica y sexual. También relató que Mosquera habría utilizado su posición institucional y un arma de fuego para intimidarla, además de amenazar con afectar la continuidad laboral de ella y de familiares dentro de la fuerza provincial.

Mosquera estuvo al frente del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Juan Schiaretti, con la Policía provincial bajo su órbita.

La causa llegó al debate después de distintos planteos de la defensa contra su elevación a juicio. El expediente pasó por un juzgado de Control, la Cámara de Acusación y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una presentación de los abogados del exfuncionario.

El juicio se desarrolla a puertas cerradas, con audiencias previstas para el 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre. El veredicto podría conocerse a fines de la próxima semana.

El tribunal cuenta entre sus vocales con Gustavo Rodríguez Fernández. La acusación está a cargo de la fiscal de Cámara subrogante Laura Battistelli, mientras que la defensora pública de víctimas Ana Inés Pagliano representa a la querellante. La defensa de Mosquera es ejercida por Miguel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro.

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Informe de Juan Federico.