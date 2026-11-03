Comienza el juicio a Alfonso Mosquera por abuso sexual y violencia contra su expareja

El exministro de Seguridad de Córdoba y exlegislador Alfonso Mosquera comenzará a ser juzgado este martes 3 de noviembre, acusado por nueve hechos de violencia de género contra una expareja. El debate oral se desarrollará en la Cámara 9ª del Crimen de la capital provincial, a puertas cerradas.

La denunciante integró la Policía de Córdoba y su identidad se mantiene en reserva para evitar su revictimización. Según la investigación, los episodios atribuidos al exfuncionario habrían ocurrido entre diciembre de 2021 y octubre de 2023, en distintos domicilios de la ciudad.

Mosquera llega a juicio imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado, privación ilegítima de la libertad calificada, lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, hurto, amenazas y amenazas calificadas.

Durante la investigación, la mujer denunció agresiones físicas, psicológicas y sexuales. También relató que el exministro habría recurrido a su posición institucional y a un arma de fuego para intimidarla, además de amenazar con afectar la continuidad laboral de ella y de familiares que pertenecían a la fuerza provincial.

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La denuncia plantea así un contexto de desigualdad de poder: la mujer formaba parte de la institución que estaba bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que encabezaba Mosquera.

El exfuncionario negó las acusaciones y permaneció en libertad durante el proceso. Sus abogados presentaron distintos recursos contra la elevación de la causa a juicio. El camino hacia el debate quedó despejado luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara una presentación de la defensa.

El cronograma contempla seis jornadas de audiencias, previstas para los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre. El tribunal, que cuenta entre sus vocales con Gustavo Rodríguez Fernández, deberá evaluar las pruebas y determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

La acusación estará a cargo de la fiscal de Cámara subrogante Laura Battistelli. La defensora pública de víctimas Ana Inés Pagliano representará a la querellante, mientras que Miguel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro ejercerán la defensa de Mosquera.

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Informe de Francisco Centeno.