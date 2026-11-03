Benjamín Vicuña protagoniza "Aquí me bajo yo", la nueva película de Matías Bize

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El actor Benjamín Vicuña se incorpora a la producción de "Aquí me bajo yo", una nueva película basada en la obra teatral de Elena Muñoz, que será dirigida por el aclamado Matías Bize, reconocido por su Premio Goya.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, el chileno compartirá el protagonismo con el actor Jaime Vadell, de 91 años, y Milena Bastidas. La filmación comenzó el pasado 19 de octubre en las afueras de Chile, y el estreno está previsto para 2027.

Según lo publicado por el medio internacional Variety, la trama se desarrolla en una casa de campo junto a un viñedo en Santiago de Chile. La elección de esta locación se debe a la relevancia del vino en la cultura chilena y a la historia de negocios familiares relacionados con el cultivo, tal como el protagonista de la historia.

¿De qué trata la película "Aquí me bajo yo"?

La adaptación del drama de Elena Muñoz narra la vida de un abuelo abatido (interpretado por Jaime Vadell) que, sumido en el dolor, intenta quitarse la vida, aunque su nieta Amanda (Milena Bastidas) evita que lo logre. La situación familiar se complica, y Julián (Benjamín Vicuña), padre de Amanda, regresa para enfrentar el desafío, mientras su hija busca devolverle a su abuelo las ganas de vivir.

La historia aborda un tema preocupante que ha crecido en Chile en los últimos años: los adultos mayores de 80 años tienen una de las tasas más altas de suicidio, que ha aumentado un 130% en la última década.