FOTO: Allanamientos en Swiss Medical y Sanatorio de Los Arcos por casos de Maradona y Don Diego

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La Justicia ha ordenado la realización de allanamientos en la sede principal de Swiss Medical y en el Sanatorio de Los Arcos, ubicado en el barrio porteño de Palermo. Esta medida busca esclarecer las irregularidades en las historias clínicas de Diego Armando Maradona y su padre, Don Diego.

Efectivos de la Dirección Cibercrimen de la Policía Bonaerense llevaron a cabo estos procedimientos con el objetivo de "examinar los servidores y/o el sistema informático relativo a la gestión de los análisis de laboratorio" del reconocido futbolista y su progenitor, quien falleció el 25 de junio de 2015 en la clínica que fue objeto del allanamiento, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

El objetivo de los operativos es constatar "cómo se produjo, en qué fecha ocurrió y qué usuarios intervinieron en las operaciones que habrían llevado a insertar estudios realizados al padre como pertenecientes" al famoso futbolista, según explicaron las fuentes.

Los allanamientos fueron solicitados por los fiscales José Amallo, Cecilia Chaieb y Carolina Asprella ante el Juzgado de Garantías N.° 4 del Departamento Judicial de San Isidro, dirigido por el magistrado Esteban Rossignoli, quien aprobó la solicitud.

La controversia surgió en el juicio por la muerte de Maradona cuando el nefrólogo Hernán Trimarchi, perito de la Junta Médica Interdisciplinaria, declaró sobre la supuesta "enfermedad renal crónica" del paciente, mencionada en un documento de 138 páginas.

Los abogados Nicolás D’Albora y Agustín Varela, defensores de la coordinadora de cuidados domiciliarios de la prepaga, Nancy Edith Forlini, compararon los análisis de Don Diego con los de su hijo, correspondientes a los años 2019 y 2020, y confirmaron que los números de socios eran diferentes.

En este contexto, solicitaron consultar a la prepaga y enviar un oficio a la Oficina de Migraciones para verificar las entradas y salidas del célebre futbolista durante hace 11 años.

Agencia NA