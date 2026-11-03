La diferencia de gol, un factor clave en la lucha por el título de Campeón de Liga
Este sábado, Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central se disputarán el título de Campeón de Liga. Boca lidera con ventaja en la diferencia de gol, lo que podría ser determinante.
FOTO: Boca viene de ganarle a River en el Superclásico.
Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán este sábado al ganador del título de Campeón de Liga, que se le entrega al mejor equipo de la tabla anual, y el "Xeneize" cuenta con una ventaja clave.
Si bien Boca lidera junto con Argentinos Juniors, con 60 puntos cada uno, hay un factor que prácticamente les asegurará el título a los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en caso de quedarse con el triunfo.
Se trata de la diferencia de gol, criterio que se tendrá en cuenta en caso de que haya igualdad en puntos en la primera posición.
En este sentido, Boca cuenta con una diferencia de 22 goles a su favor en la tabla anual, mientras que Argentinos Juniors tiene solo 12 a favor. Esta situación genera que en caso de que el "Xeneize" gane por un gol ante Defensa y Justicia tenga el título asegurado porque el "Bicho" quedaría obligado a golear por más de 11 goles a Huracán, algo prácticamente imposible.
Por otra parte, Rosario Central se consagrará campeón si le gana a Estudiantes de Río Cuarto y tanto Boca como Argentinos Juniors no suman de a tres.
Sin embargo, el "Canalla" también podría consagrarse por diferencia de gol. Para que esto ocurra, debería empatar con Estudiantes de Río Cuarto y que Boca pierda por más de seis goles y Argentinos Juniors también sea derrotado pero sin importar la diferencia.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué equipos están disputando el título?
Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central son los equipos en la lucha por el título de Campeón de Liga.
¿Cuál es la ventaja de Boca?
Boca tiene una diferencia de gol de 22 goles a su favor, lo que podría asegurar su título en caso de victoria.
¿Qué necesita Rosario Central para ser campeón?
Rosario Central debe ganar su partido y esperar que Boca y Argentinos Juniors no sumen de a tres.
¿Qué ocurre si Boca y Argentinos empatan en puntos?
La diferencia de gol será el criterio decisivo para determinar al campeón en caso de empate en puntos.
¿Qué necesita Argentinos Juniors para ganar el título?
Argentinos Juniors debe ganar por más de 11 goles para superar la diferencia de Boca si este gana su partido.
[Fuente: Noticias Argentinas]