La diferencia de gol, un factor clave en la lucha por el título de Campeón de Liga

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central definirán este sábado al ganador del título de Campeón de Liga, que se le entrega al mejor equipo de la tabla anual, y el "Xeneize" cuenta con una ventaja clave.

Si bien Boca lidera junto con Argentinos Juniors, con 60 puntos cada uno, hay un factor que prácticamente les asegurará el título a los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena en caso de quedarse con el triunfo.

Se trata de la diferencia de gol, criterio que se tendrá en cuenta en caso de que haya igualdad en puntos en la primera posición.

En este sentido, Boca cuenta con una diferencia de 22 goles a su favor en la tabla anual, mientras que Argentinos Juniors tiene solo 12 a favor. Esta situación genera que en caso de que el "Xeneize" gane por un gol ante Defensa y Justicia tenga el título asegurado porque el "Bicho" quedaría obligado a golear por más de 11 goles a Huracán, algo prácticamente imposible.

Por otra parte, Rosario Central se consagrará campeón si le gana a Estudiantes de Río Cuarto y tanto Boca como Argentinos Juniors no suman de a tres.

Sin embargo, el "Canalla" también podría consagrarse por diferencia de gol. Para que esto ocurra, debería empatar con Estudiantes de Río Cuarto y que Boca pierda por más de seis goles y Argentinos Juniors también sea derrotado pero sin importar la diferencia.

Agencia NA