Trump asegura que resultados de elecciones serán mejores de lo esperado y bromea sobre Israel

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los resultados de las elecciones de medio mandato superarán las expectativas, comprobó la Agencia Noticias Argentinas.

"Creo que los resultados van a ser mejores de lo que usted piensa", declaró el primer mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News.

Durante la misma también bromeó acerca de la posibilidad de mudarse a Israel si los estadounidenses se cansaran de él.

"Si alguna vez la gente se cansara de mí en Estados Unidos, me mudaré a Israel y me convertiré en primer ministro", añadió.

Entonces aseguró que cuenta con un 99 % de aprobación en aquel país, por lo que subrayó: "Tengo el índice de aprobación más alto de cualquiera en la historia".

Más tarde añadió: "De hecho, hemos vuelto a hacer grande a Estados Unidos, ya sabes, MAGA es algo a lo que nunca renunciaremos […] Pero, en cierto modo, es un poco obsoleto por las palabras 'de nuevo'. Estados Unidos es grande ahora".