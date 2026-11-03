Trump asegura que resultados de elecciones serán mejores de lo esperado y bromea sobre Israel
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su optimismo sobre las elecciones de medio término y lanzó bromas sobre su futuro político en una entrevista reciente.
FOTO: Donald Trump.
Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que los resultados de las elecciones de medio mandato superarán las expectativas, comprobó la Agencia Noticias Argentinas.
"Creo que los resultados van a ser mejores de lo que usted piensa", declaró el primer mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News.
Durante la misma también bromeó acerca de la posibilidad de mudarse a Israel si los estadounidenses se cansaran de él.
"Si alguna vez la gente se cansara de mí en Estados Unidos, me mudaré a Israel y me convertiré en primer ministro", añadió.
Entonces aseguró que cuenta con un 99 % de aprobación en aquel país, por lo que subrayó: "Tengo el índice de aprobación más alto de cualquiera en la historia".
Más tarde añadió: "De hecho, hemos vuelto a hacer grande a Estados Unidos, ya sabes, MAGA es algo a lo que nunca renunciaremos […] Pero, en cierto modo, es un poco obsoleto por las palabras 'de nuevo'. Estados Unidos es grande ahora".
Lectura rápida
¿Qué afirmó Trump sobre las elecciones?
Trump confía en que los resultados de las elecciones de medio término serán mejores de lo esperado.
¿A qué medio le dio la entrevista?
El presidente estadounidense habló en una entrevista con Fox News.
¿Qué broma hizo Trump?
Bromeó sobre mudarse a Israel si los estadounidenses se cansaran de él y convertirse en primer ministro.
¿Cuál es su índice de aprobación?
Trump mencionó tener un 99 % de aprobación en Israel, asegurando que es el más alto en la historia.
¿Qué dijo sobre hacer grande a Estados Unidos?
Se refirió a su lema MAGA, afirmando que Estados Unidos es grande ahora, sin necesidad de usar la frase 'de nuevo'.
[Fuente: Noticias Argentinas]