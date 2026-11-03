Elecciones de medio término en Estados Unidos: el futuro del Congreso en juego
Los ciudadanos estadounidenses participan en las elecciones de medio término, que definirán el futuro del Congreso y la política bajo el mandato de Donald Trump.
FOTO: Se realizan las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Los ciudadanos de Estados Unidos se presentaron a votar este martes en las elecciones de medio término, un evento que promete cambiar la configuración del Congreso. A pesar de no estar en la boleta, el presidente Donald Trump instó a los votantes a apoyar al Partido Republicano.
En esta jornada electoral, los votantes tienen la tarea de elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. La gran incógnita es si los demócratas lograrán recuperar el apoyo perdido en las elecciones de 2024, un tema recurrente entre los analistas políticos consultados por la Agencia Noticias Argentinas en los días previos a la votación.
Lectura rápida
¿Qué se vota en las elecciones de medio término?
Se eligen 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores.
¿Quién impulsa la votación?
El presidente Donald Trump anima a votar por el Partido Republicano, a pesar de no estar en la boleta.
¿Cuál es el contexto político?
Los demócratas buscan recuperar votos perdidos en 2024, según analistas consultados.
¿Qué fecha se realizan las elecciones?
Las elecciones de medio término se celebran el 3 de noviembre de 2026.
¿Qué impacto tendrán los resultados?
Los resultados definirán la nueva configuración del Congreso, fundamental para el mandato de Trump.
[Fuente: Noticias Argentinas]