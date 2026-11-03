Elecciones de medio término en Estados Unidos: el futuro del Congreso en juego

FOTO: Se realizan las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Los ciudadanos de Estados Unidos se presentaron a votar este martes en las elecciones de medio término, un evento que promete cambiar la configuración del Congreso. A pesar de no estar en la boleta, el presidente Donald Trump instó a los votantes a apoyar al Partido Republicano.

En esta jornada electoral, los votantes tienen la tarea de elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. La gran incógnita es si los demócratas lograrán recuperar el apoyo perdido en las elecciones de 2024, un tema recurrente entre los analistas políticos consultados por la Agencia Noticias Argentinas en los días previos a la votación.