En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Horario corrido

Fernanda Rojas

En vivo

Los Populares

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Elecciones de medio término en Estados Unidos: el futuro del Congreso en juego

Los ciudadanos estadounidenses participan en las elecciones de medio término, que definirán el futuro del Congreso y la política bajo el mandato de Donald Trump.

03/11/2026 | 14:11Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Se realizan las elecciones de medio término en Estados Unidos.

FOTO: Se realizan las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Los ciudadanos de Estados Unidos se presentaron a votar este martes en las elecciones de medio término, un evento que promete cambiar la configuración del Congreso. A pesar de no estar en la boleta, el presidente Donald Trump instó a los votantes a apoyar al Partido Republicano.

En esta jornada electoral, los votantes tienen la tarea de elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores. La gran incógnita es si los demócratas lograrán recuperar el apoyo perdido en las elecciones de 2024, un tema recurrente entre los analistas políticos consultados por la Agencia Noticias Argentinas en los días previos a la votación.

Lectura rápida

¿Qué se vota en las elecciones de medio término?
Se eligen 435 miembros de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 36 gobernadores.

¿Quién impulsa la votación?
El presidente Donald Trump anima a votar por el Partido Republicano, a pesar de no estar en la boleta.

¿Cuál es el contexto político?
Los demócratas buscan recuperar votos perdidos en 2024, según analistas consultados.

¿Qué fecha se realizan las elecciones?
Las elecciones de medio término se celebran el 3 de noviembre de 2026.

¿Qué impacto tendrán los resultados?
Los resultados definirán la nueva configuración del Congreso, fundamental para el mandato de Trump.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf