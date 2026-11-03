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Florencia Peña y Juliana Gattas protagonizan "Chicago: el musical" en Buenos Aires

La adaptación local de "Chicago: el musical" contará con Florencia Peña y Juliana Gattas como protagonistas. El estreno está programado para mayo de 2027 en el Teatro El Nacional Sancor Seguros.

03/11/2026 | 07:36Redacción Cadena 3

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Florencia Peña y Juliana Gattas protagonizan

FOTO: Florencia Peña y Juliana Gattas protagonizan "Chicago: el musical" en Buenos Aires

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Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La actriz Florencia Peña y la cantante de Miranda!, Juliana Gattas, serán las encargadas de dar vida a la versión argentina de "Chicago: el musical", llevando este exitoso espectáculo de Broadway al Teatro El Nacional Sancor Seguros en la emblemática calle Corrientes. El estreno está previsto para mayo de 2027.

Con la producción de Preludio, Kuarzo y Pampa Films, esta adaptación de un clásico que ha tenido gran éxito en Nueva York presentará a Roxie Hart (interpretada por Flor Peña) y Velma Kelly (encarnada por Juliana Gattas) en una historia provocativa que aborda la fama a través de una sátira mordaz, acompañada de extraordinarias coreografías y espectaculares números musicales de jazz. Este será el cuarto regreso de la obra a Argentina.

Es importante destacar que esta producción también significará el debut oficial de Gattas en el ámbito del teatro comercial.

Según la información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, los rumores sobre la llegada de este clásico musical a Argentina comenzaron a circular en julio, con la pareja de actrices en mente, aunque faltaba definir al equipo encargado de la dirección y la visión creativa del proyecto.

El director Ricky Pashkus ha sido uno de los principales impulsores para obtener los derechos de esta producción, mientras que la dirección correrá a cargo de Mariano Demaría, con coreografía de Gustavo Wons y dirección musical de Tomás Mayer-Wolf.

Con esto, el espectáculo se perfila como una de las grandes apuestas de la próxima temporada teatral, junto a otras producciones ya establecidas como "Frozen: el musical".

La primera representación de este clásico de Broadway en Argentina tuvo lugar en 1977, bajo la producción de Alejandro Romay y protagonizada por Nélida Lobato y Ambar La Fox. Posteriormente, en 2001, Alejandra Radano y Sandra Guida interpretaron a Velma y Roxie, y en 2011, Natalia Cociuffo y Melania Lenoir encabezaron otra versión.

Lectura rápida

¿Quiénes protagonizan la obra?
Florencia Peña y Juliana Gattas.

¿Cuándo se estrena?
En mayo de 2027.

¿Dónde se presentará?
En el Teatro El Nacional Sancor Seguros de Buenos Aires.

¿Quién dirige la producción?
La dirección está a cargo de Mariano Demaría.

¿Qué representa esta obra para Gattas?
Es su debut oficial en el teatro comercial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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