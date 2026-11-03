La Cumbre Iberoamericana se celebra sin Lula, Sheinbaum ni Delcy Rodríguez

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en una posición aislada en la Cumbre Iberoamericana, que se lleva a cabo en Madrid, debido a la ausencia de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum. Esta situación ha sido interpretada por varios medios de comunicación españoles como un signo de la creciente distancia entre los líderes socialdemócratas de la región y sus homólogos más alineados con el ex presidente estadounidense, Donald Trump.

La Cumbre, que se desarrollará entre el 4 y el 5 de noviembre, contará con la representación de países como Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana, además de España.

"Sheinbaum y Lula dejan solo a Sánchez en la Cumbre Iberoamericana con siete aliados de Trump, incluido Milei", titula el diario español El Mundo, resaltando la caída en la participación de importantes líderes socialdemócratas.

Asimismo, se ha confirmado que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, también se ausentará del encuentro, según informaciones de DW.

En lugar de los tres mandatarios ausentes, Brasil, México y Venezuela estarán representados por sus respectivos ministros de Exteriores. Estos cancilleres también representarán a otros países de la comunidad iberoamericana, a excepción de Colombia, Ecuador y El Salvador, que estarán representados por sus vicepresidentes.

A pesar de estas ausencias, el Gobierno español destaca que todos los países estarán presentes en la cumbre, contrastando con la situación de la última edición, que tuvo lugar en Cuenca, Ecuador, en 2024. En esa ocasión, solo tres jefes de Estado asistieron: el rey de España, Felipe VI; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.