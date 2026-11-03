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La Cumbre Iberoamericana se celebra sin Lula, Sheinbaum ni Delcy Rodríguez

La no asistencia de Lula da Silva y Claudia Sheinbaum a la Cumbre Iberoamericana deja a Pedro Sánchez rodeado de aliados de Trump, según medios españoles.

03/11/2026 | 12:19Redacción Cadena 3

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Foto de familia de una cumbre iberoamericana.

FOTO: Foto de familia de una cumbre iberoamericana.

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Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en una posición aislada en la Cumbre Iberoamericana, que se lleva a cabo en Madrid, debido a la ausencia de Luiz Inácio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum. Esta situación ha sido interpretada por varios medios de comunicación españoles como un signo de la creciente distancia entre los líderes socialdemócratas de la región y sus homólogos más alineados con el ex presidente estadounidense, Donald Trump.

La Cumbre, que se desarrollará entre el 4 y el 5 de noviembre, contará con la representación de países como Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana, además de España.

"Sheinbaum y Lula dejan solo a Sánchez en la Cumbre Iberoamericana con siete aliados de Trump, incluido Milei", titula el diario español El Mundo, resaltando la caída en la participación de importantes líderes socialdemócratas.

Asimismo, se ha confirmado que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, también se ausentará del encuentro, según informaciones de DW.

En lugar de los tres mandatarios ausentes, Brasil, México y Venezuela estarán representados por sus respectivos ministros de Exteriores. Estos cancilleres también representarán a otros países de la comunidad iberoamericana, a excepción de Colombia, Ecuador y El Salvador, que estarán representados por sus vicepresidentes.

A pesar de estas ausencias, el Gobierno español destaca que todos los países estarán presentes en la cumbre, contrastando con la situación de la última edición, que tuvo lugar en Cuenca, Ecuador, en 2024. En esa ocasión, solo tres jefes de Estado asistieron: el rey de España, Felipe VI; el presidente anfitrión, Daniel Noboa; y el entonces presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo?
La Cumbre Iberoamericana se celebra en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre.

¿Quiénes son los líderes que no asistirán?
Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Delcy Rodríguez no estarán presentes.

¿Cómo afecta esto a Pedro Sánchez?
Sánchez queda aislado en la cumbre, rodeado de líderes aliados de Donald Trump.

¿Qué países estarán representados?
Participan Andorra, Argentina, Bolivia, Chile, entre otros, representados por cancilleres y vicepresidentes.

¿Cuántos líderes asistieron a la última cumbre?
En la última cumbre en Cuenca, solo tres jefes de Estado estuvieron presentes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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