Irán exhibe un gigantesco cartel amenazante contra Donald Trump en Teherán

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — Irán ha presentado recientemente en Teherán un imponente cartel que lanza una amenaza de muerte contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Mataremos a Trump", se puede leer en el mural, que se encuentra en la muy transitada plaza Enghelab ("Revolución"), de acuerdo a lo que ha podido confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

El cartel ilustra al mandatario estadounidense —quien se enfrenta a unos complejos comicios el día de hoy— tras las rejas, con la mirada hacia abajo. Junto a él, un cartel adicional muestra a su vicepresidente, JD Vance, al enviado especial Steve Witkoff y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, con rostros ensangrentados y trajes rasgados, en un fondo de banderas de Israel y Estados Unidos desgarradas.

Durante la mañana, decenas de manifestantes se congregaron en la plaza, ondeando banderas rojas y sosteniendo pancartas que proclamaban: "Habrá sangre".

Los asistentes a la manifestación exigieron venganza por la muerte del líder supremo, Alí Jamenei, quien falleció en un ataque estadounidense e israelí el 28 de febrero, un evento que desató un conflicto en Medio Oriente.

Desde que comenzó el enfrentamiento, en diversas partes de Teherán se han colocado carteles y afiches que ridiculizan a Donald Trump y prometen represalias.

En la conocida plaza de Tajrish, al norte de la capital, se llevó a cabo una exposición al aire libre que mostró este tipo de arte, según un informe de RFI.

Una de las obras exhibidas representaba al presidente estadounidense tendido en el suelo, con el rostro ensangrentado bajo el peso de un pie.

Otra imagen mostraba una bomba que cubría su rostro, en una referencia aparente al famoso cuadro de 1964 del surrealista belga René Magritte, titulado "El hijo del hombre".

En las cercanías, se encontraba una réplica de tamaño real de una celda donde un actor que representa al presidente estadounidense pasa su día.

El régimen de Teherán acusa a Donald Trump de haber atacado intencionalmente a civiles durante el conflicto, incluyendo una escuela y una ceremonia de boda, resultando en la muerte de decenas de personas, entre ellas niños, mujeres y hombres.

Los carteles y murales que son financiados por el Estado han sido parte esencial del paisaje urbano iraní desde la Revolución Islámica de 1979.

Estos elementos gráficos no solo rinden homenaje a aliados y celebran a figuras militares, sino que también transmiten mensajes políticos dirigidos a adversarios, especialmente a sus principales enemigos, Estados Unidos e Israel.