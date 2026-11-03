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Quién era Jesús de Miguel, el delantero del Tenerife que murió tras un golpe en un partido

El atacante madrileño de 30 años perdió la vida este martes tras agonizar en la UCI por un paro cardiorrespiratorio sufrido tras un fuerte impacto con el arquero Jesús Owono en el duelo ante el Andorra.  

03/11/2026 | 07:45Redacción Cadena 3

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Jesús de Miguel.

FOTO: Jesús de Miguel.

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El mundo del deporte se encuentra profundamente conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del Club Deportivo Tenerife, quien perdió la vida este martes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio tras un fuerte choque con el arquero Jesús Owono durante un encuentro oficial de la Segunda División de España.

Sus inicios y trayectoria profesional

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel se consolidó como un delantero de notable presencia física (1,89 metros de estatura) y gran compromiso sobre el terreno de juego. 

A lo largo de su carrera deportiva, supo ganarse el respeto en distintas categorías del fútbol español, destacando especialmente por su paso por instituciones como el CD Castellón y, más recientemente, el CD Tenerife.

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Su recorrido profesional estuvo marcado por el esfuerzo, la constancia y el trabajo en equipo, virtudes que lo llevaron a afianzarse en la categoría de plata del fútbol español y a ganarse el cariño de las diferentes aficiones que defendieron sus colores.

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El fatídico desenlace en el césped

La tragedia se desencadenó en el tiempo añadido del encuentro que enfrentaba al CD Tenerife frente al FC Andorra. En plena disputa de un balón aéreo, De Miguel sufrió un fuerte impacto frontal con el arquero rival, Jesús Owono. El golpe lo dejó inconsciente de manera inmediata sobre el césped.

Tras ser atendido de urgencia por los servicios médicos y estabilizado, fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Pese a los esfuerzos de los profesionales sanitarios y a las horas de lucha en estado crítico, el club tinerfeño confirmó la dolorosa noticia de su deceso a primera hora de este martes.

Un luto que enluta al deporte

La pérdida de Jesús de Miguel ha provocado una profunda ola de dolor y solidaridad en todo el fútbol español. Directivos, compañeros de profesión, instituciones y simpatizantes de diversos clubes han expresado sus condolencias a la familia y allegados del jugador madrileño, dejando en evidencia el legado humano que dejó en cada una de las camisetas que vistió a lo largo de su carrera.

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente en el mundo del deporte?
El delantero Jesús de Miguel Alameda del Club Deportivo Tenerife.

¿Qué ocurrió durante el partido que resultó en su fallecimiento?
Sufrió un paro cardiorrespiratorio tras un choque con el arquero Jesús Owono.

¿Cuándo sucedió el trágico incidente?
El incidente ocurrió este martes durante un encuentro oficial.

¿Dónde fue trasladado Jesús de Miguel tras el incidente?
Fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

¿Cómo ha reaccionado el mundo del fútbol ante su muerte?
Se ha generado una ola de dolor y solidaridad, con condolencias de directivos, compañeros e instituciones.

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