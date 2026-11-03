FOTO: Detienen a sospechoso por el crimen de una pareja en Misiones y revelan detalles de las autopsias

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) – La Policía de Misiones ha logrado capturar a un sospechoso por el crimen de una pareja, mientras que la Fiscalía reveló detalles de las autopsias de las víctimas, identificadas como Sergio Schulz y Griselda Yamilla Gritzmacher.

En las últimas horas, se informó que Marcelo Enrique Ifrán, de 40 años, fue arrestado tras el análisis de cámaras de seguridad, declaraciones de testigos y el seguimiento de una moto que lo vincula al caso.

Aunque la investigación sigue en curso, la principal hipótesis sugiere que el crimen podría haber sido motivado por una disputa económica.

El crimen ocurrió la noche del miércoles 28 de octubre, en Picada Sargento Cabral, Los Helechos. Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente, junto al vehículo de las víctimas. Su hijo de dos años fue hallado con vida y rescatado por trabajadores de un camión recolector.

Desde el hallazgo, la Unidad Regional II de Oberá ha llevado a cabo rastrillajes con más de 50 efectivos, allanamientos y análisis de cámaras de seguridad. La investigación fue reforzada por personal de la Dirección de Homicidios, y testimonios clave han vinculado al sospechoso con las víctimas, quienes se dedicaban a la venta financiada de electrodomésticos.

Con las pruebas recolectadas, el sábado 31 por la noche se realizó un allanamiento en la vivienda del sospechoso, donde fue detenido y se secuestraron prendas y otros elementos. Al día siguiente, se incautaron una moto y un casco para peritajes.

Paralelamente, la SAIC está analizando dispositivos electrónicos y registros de antenas telefónicas, mientras continúa la búsqueda de los celulares de las víctimas.

Se ha indicado que el detenido cuenta con 13 denuncias anteriores por estafa y que nunca fue parte de la fuerza policial provincial, aunque en el pasado había rendido un examen de ingreso sin ser incorporado.

Las actuaciones están bajo la supervisión del juez Diego Lafata, titular del Juzgado de Instrucción Nº1 y subrogante del N°2, junto con la Jefatura de la Unidad Regional II.

Autopsias

El magistrado ofreció una conferencia de prensa donde brindó detalles sobre las autopsias a las víctimas: "El hombre fue hallado arrodillado en el asiento del acompañante, y la señora afuera, a un metro del auto".

Schulz presentaba una lesión mortal en la tráquea y otras heridas menores, mientras que Gritzmacher tenía una herida profunda en el abdomen y otra en la región torácica.

"Esto sugiere que el hecho podría haber sido cometido por una sola persona. Las lesiones son compatibles con la participación de un único agresor", destacó el juez.

Además, se constató que el hijo de la pareja permaneció solo en el auto por lo menos nueve horas.