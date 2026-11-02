Comenzó el CyberMonday 2026: ofertas, horarios y claves para aprovechar los descuentos

La nueva edición del CyberMonday 2026 puso en marcha su desarrollo con un marcado interés por parte de los consumidores desde el inicio de la madrugada ya que superó las 2,1 millones de visitas acumuladas en su sitio web oficial y se consolidó otro año más como una fecha clave para el comercio electrónico en el país.

El fuerte flujo de usuarios tuvo su pico inicial a las 00:45, momento en el que se contabilizaron 73.000 usuarios conectados en simultáneo. En cuanto a las rebajas, los descuentos en esta edición se ubican en un promedio del 32%.

De acuerdo con los datos difundidos por la entidad organizadora, la mayor concentración de tráfico provino de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), seguidas por las plazas de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Neuquén y Corrientes.

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“Hoy todos deben saber un poco qué es el Cyber Monday. Es una fecha donde los comercios asociados a la Cámara participan con ofertas y financiación en sus productos”, explicó Julián Giovannini a Cadena 3. Los interesados pueden ingresar a cybermonday.com.ar para conocer las marcas que participan y los productos en oferta.

La plataforma también ofrece un sistema de alertas para que los usuarios se inscriban en un newsletter y reciban notificaciones sobre las ofertas. “Si estoy interesado en un producto puntual, lo mejor es ir a esas tiendas y suscribirse”, sugirió Julián.

Según los primeros datos del evento, hay un mayor interés en comparación con el Cyber 2025. “Los tres rubros que pican en punta son electrodomésticos, ropa y viajes”, comentó. Este año, los descuentos en productos electrónicos llegan hasta el 45% y ofrecen facilidades de financiación de hasta 24 cuotas sin interés.

Giovannini aseguró que la Cámara supervisa los precios y fiscaliza que los descuentos sean reales. “La cámara y la Universidad de Buenos Aires fiscalizan los productos y precios”, afirmó. “Hoy los comercios saben que tener prácticas engañosas es contraproducente, ya que los consumidores están más informados y utilizan herramientas para comparar precios”.

Entrevista de Viva la Radio.