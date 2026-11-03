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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, Mendoza presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 15° y 28°. Se espera un cielo mayormente despejado y condiciones de viento leves.

03/11/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con pocas nubes y una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 44%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el suroeste. La presión atmosférica se mantiene en 1010 hPa.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 28°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán variaciones en el clima. El miércoles 4 de noviembre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con pronóstico de lluvias moderadas. El jueves 5 de noviembre, se espera un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 15° y 30°. Para el viernes 6 de noviembre, se anticipan lluvias ligeras, con mínimas de 10° y máximas de 22°. Finalmente, el sábado 7 de noviembre, el clima mejorará con mínimas de 9° y máximas de 17°.

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