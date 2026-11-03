¿Quién paga los $26.400 millones mensuales que cuesta poner en marcha los colectivos en Córdoba?

Por Guillermo López

El sábado, el Ejecutivo Municipal de Córdoba comunicó un nuevo incremento en la tarifa masiva de colectivos, el precio de referencia para calcular los subsidios que aporta el Estado al sistema de transporte urbano.

De acuerdo a datos de especialistas del sector y cálculos propios, para funcionar el sistema necesita 26.400 millones de pesos por mes.

De ese total, $8.000 millones, un 30%, proviene de los que pagan la tarifa plana. Los que no tienen ningún tipo de subsidio.

El 70% restante, casi $18.500 millones, proviene de subsidios a la demanda aportados, por la Municipalidad de Córdoba, la Provincia de Córdoba y el Gobierno nacional. Podio que cambió hace casi 3 años, cuando se eliminó el Fondo Compensador a las Provincias.

Estos nuevos valores se deben a que el municipio aumentó el fin de semana la tarifa masiva del transporte urbano de pasajeros y la llevó a 2.641 pesos. En tanto, el costo del boleto se mantiene en 2.150 pesos.

Si se tiene en cuenta que el sistema de transporte urbano realiza unos 10 millones de viajes por mes, para que circulen los colectivos todos los meses se necesitan 26.400 millones de pesos para que los colectivos circulen por las calles de Córdoba.

¿Quién pone ese dinero?

-Los pasajeros que pagan el boleto con tarifa plana. $8.000 millones ($2.150 x 3.700.000 viajes)

-Los subsidios provinciales (BEG, BOS, BAM). $6.500 millones ($2.150 x 3.000.000 viajes)

-Los subsidios nacionales (SUBE). $1.800 millones ($2.150 x 830.000)

-Los subsidios municipales. $10.100 millones. Provienen de la diferencia entre lo que pagan la Provincia y la Nación respecto del valor de la tarifa plena más subsidios directos, como el boleto para los vigiladores de seguridad privada, por ejemplo.

Anualizado, el monto que pone la Municipalidad rondará este año los 140.000 millones de pesos, cifra similar a la del año pasado. Es casi el 10% de los ingresos previstos para este año, de unos 1.4 billones de pesos.