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"¿Cómo se explica lo que no tiene explicación?": el mensaje de Newell's en su cumpleaños 123

La institución del Parque Independencia difundió una producción audiovisual con imágenes de Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Jorge Griffa, Maxi Rodríguez y Diego Maradona para homenajear a sus máximos referentes.

03/11/2026 | 08:14Redacción Cadena 3 Rosario

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Captura de video: el festejo institucional de Newell's

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    Video. "¿Cómo se explica lo que no tiene explicación?": el mensaje de Newell's en su cumpleaños 123

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

La institución del Parque Independencia celebra este martes 3 de noviembre un nuevo aniversario de su fundación. Para la ocasión, difundió un video que recorre distintas épocas y recuerda a figuras que dejaron una huella imborrable en la historia rojinegra.

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"¿Cómo se explica lo que no tiene explicación? Simplemente no se puede. ¡Felices 123 años, querido y viejo Newell's!", fue el mensaje que publicó el club en sus redes sociales al comenzar la jornada. La producción audiovisual reunió imágenes de referentes como Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Jorge Griffa, Maximiliano Rodríguez y Diego Maradona, entre otros protagonistas vinculados con la institución.

Los festejos comenzaron apenas pasada la medianoche, cuando miles de hinchas se acercaron al Coloso Marcelo Bielsa y al Parque Independencia para celebrar un nuevo cumpleaños del club. Hubo banderas, cánticos y fuegos artificiales, en una convocatoria que reunió a distintas generaciones de simpatizantes para homenajear los colores rojinegros.

Lectura rápida

¿Qué se celebra el 3 de noviembre? Un nuevo aniversario de la fundación del Parque Independencia.

¿Quiénes son algunas figuras mencionadas en el video? Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Jorge Griffa, Maximiliano Rodríguez y Diego Maradona.

¿Cuándo comenzaron los festejos? Apenas pasada la medianoche del 3 de noviembre.

¿Dónde se celebró el aniversario? En el Coloso Marcelo Bielsa y el Parque Independencia.

¿Por qué se realizaron los festejos? Para homenajear los colores rojinegros y celebrar el cumpleaños del club.

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