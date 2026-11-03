"¿Cómo se explica lo que no tiene explicación?": el mensaje de Newell's en su cumpleaños 123

La institución del Parque Independencia celebra este martes 3 de noviembre un nuevo aniversario de su fundación. Para la ocasión, difundió un video que recorre distintas épocas y recuerda a figuras que dejaron una huella imborrable en la historia rojinegra.

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??? NEWELL'S CELEBRÓ SUS 123 AÑOS CON UNA MULTITUD DE HINCHAS EN EL COLOSO Miles de simpatizantes se reunieron en el club al llegar la medianoche para festejar un nuevo aniversario. El coloso Marcelo Bielsa se convirtió en el escenario de una celebración . ?? Cadena 3 Rosario https://t.co/zWXMHwAash — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) November 3, 2026

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"¿Cómo se explica lo que no tiene explicación? Simplemente no se puede. ¡Felices 123 años, querido y viejo Newell's!", fue el mensaje que publicó el club en sus redes sociales al comenzar la jornada. La producción audiovisual reunió imágenes de referentes como Marcelo Bielsa, Gerardo Martino, Jorge Griffa, Maximiliano Rodríguez y Diego Maradona, entre otros protagonistas vinculados con la institución.

Los festejos comenzaron apenas pasada la medianoche, cuando miles de hinchas se acercaron al Coloso Marcelo Bielsa y al Parque Independencia para celebrar un nuevo cumpleaños del club. Hubo banderas, cánticos y fuegos artificiales, en una convocatoria que reunió a distintas generaciones de simpatizantes para homenajear los colores rojinegros.