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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este martes 3 de noviembre

Este martes 3 de noviembre, la temperatura en CABA oscilará entre 16° y 21°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 5 m/s. La humedad alcanzará el 77%.

03/11/2026 | 12:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en CABA indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 20°. La sensación térmica es de 21°. La humedad se encuentra en un 77%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 5 m/s desde el este-sureste, y la presión atmosférica es de 1012 hPa.

El clima hoy martes 3 de noviembre

Para este martes 3 de noviembre, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, con un viento de 5 m/s y una humedad del 77%. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en CABA es el siguiente: el miércoles 4 de noviembre se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 25°, con posibilidad de light rain. El jueves 5 de noviembre, la temperatura oscilará entre 14° y 23°, con cielo despejado. Para el viernes 6 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 22°, con light rain. El sábado 7 de noviembre, la mínima será de 11° y la máxima de 18°, con moderate rain. Finalmente, el domingo 8 de noviembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 17°, con cielo despejado.

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