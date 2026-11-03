Fórum PyME 2026: 1.500 empresarios se reúnen en Córdoba para debatir la economía del país

El Hotel Quinto Centenario de Córdoba es sede este martes 3 de noviembre de la IV edición del Fórum PyME 2026, la cumbre empresarial organizada por la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MPM).

El evento reúne a 1.500 tomadores de decisión que, sumados a los asistentes del Pre-Fórum de agosto, alcanzan un total de 1.900 empresarios de Córdoba y del interior del país congregados a lo largo del ciclo.

La jornada cuenta con un panel de seis disertantes de primer nivel encargados de analizar el contexto socioeconómico y tecnológico: el economista Martín Redrado, el tecnólogo Santiago Bilinkis, el consultor de consumo Guillermo Oliveto, el analista financiero Carlos Melconian, el economista Damián Di Pace y el politólogo Andrés Malamud.

Como novedad principal de esta edición, las conductoras Roxana Acotto y María José "Cheche" Caudana trasladan en tiempo real las preguntas enviadas por el público a los oradores.

El programa combina el análisis de coyuntura con instancias estratégicas de vinculación. Además de una Mesa de Financiamiento integrada por entidades como BANCOR, S&C, Avales del Centro, Fondo Champaquí y Transatlántica, la agenda incluye un "Networking Lunch" y almuerzos VIP entre sponsors, disertantes y autoridades públicas.

La actividad continuará en los próximos meses con el Post-Fórum, una etapa de cuatro meses de trabajo que sintetizará las propuestas en el documento final "La Voz PyME".