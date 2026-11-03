Fórum PyME 2026: 1.500 empresarios se reúnen en Córdoba para debatir la economía del país
Organizada por la Cámara MPM, la IV edición del evento reúne a seis referentes clave como Martín Redrado y Santiago Bilinkis en el Hotel Quinto Centenario, con debate en tiempo real.
03/11/2026 | 12:14Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
El Hotel Quinto Centenario de Córdoba es sede este martes 3 de noviembre de la IV edición del Fórum PyME 2026, la cumbre empresarial organizada por la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MPM).
El evento reúne a 1.500 tomadores de decisión que, sumados a los asistentes del Pre-Fórum de agosto, alcanzan un total de 1.900 empresarios de Córdoba y del interior del país congregados a lo largo del ciclo.
La jornada cuenta con un panel de seis disertantes de primer nivel encargados de analizar el contexto socioeconómico y tecnológico: el economista Martín Redrado, el tecnólogo Santiago Bilinkis, el consultor de consumo Guillermo Oliveto, el analista financiero Carlos Melconian, el economista Damián Di Pace y el politólogo Andrés Malamud.
Como novedad principal de esta edición, las conductoras Roxana Acotto y María José "Cheche" Caudana trasladan en tiempo real las preguntas enviadas por el público a los oradores.
El programa combina el análisis de coyuntura con instancias estratégicas de vinculación. Además de una Mesa de Financiamiento integrada por entidades como BANCOR, S&C, Avales del Centro, Fondo Champaquí y Transatlántica, la agenda incluye un "Networking Lunch" y almuerzos VIP entre sponsors, disertantes y autoridades públicas.
La actividad continuará en los próximos meses con el Post-Fórum, una etapa de cuatro meses de trabajo que sintetizará las propuestas en el documento final "La Voz PyME".
Lectura rápida
¿Qué evento se realiza en el Hotel Quinto Centenario?
La IV edición del Fórum PyME 2026, una cumbre empresarial organizada por la Cámara Argentina de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MPM).
¿Quiénes son algunos de los disertantes?
Los disertantes incluyen a Martín Redrado, Santiago Bilinkis, Guillermo Oliveto, Carlos Melconian, Damián Di Pace y Andrés Malamud.
¿Cuándo se lleva a cabo el evento?
El evento se realiza el martes 3 de noviembre.
¿Dónde se realiza el Fórum?
El Fórum se realiza en el Hotel Quinto Centenario, en Córdoba.
¿Cuál es la novedad principal de esta edición?
Las conductoras Roxana Acotto y María José "Cheche" Caudana trasladan en tiempo real las preguntas del público a los oradores.